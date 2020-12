vor 3 Min.

Popstars im Wiblinger Klosterhof: Auch Xavier Naidoo soll 2021 auftreten

2021 singen Jan Delay, Sarah Connor und Ben Zucker im Klosterhof von Ulm-Wiblingen. Xavier Naidoos Auftritt ist umstritten - soll aber stattfinden.

Die großen Popkonzerte im Wiblinger Klosterhof, sie fielen alle im Sommer 2020 wegen Corona aus. 2021 aber möchte der Veranstalter, die Konzertagentur Provinztour, das versprochene Programm nachholen. Vom 3. bis zum 6. Juni sollen mit Jan Delay, Ben Zucker und Sarah Connor deutschsprachige Interpreten im Fokus stehen. Auch geplant: Ein Konzert von Xavier Naidoo, der 2020 mit Negativ-Schlagzeilen rund um Verschwörungstheorien auffiel.

Jan Delay und Ben Zucker singen 2021 im Wiblinger Klosterhof

Den Auftakt macht Jan Delay. Mit seiner Band „Disko No.1“ wird er laut Ankündigung am Donnerstag, 3. Juni, 20 Uhr, im Klosterhof zu erleben sein. Seine zerknautschte Stimme haben viele sofort im Ohr, wenn der Name des Hamburger Musikers fällt. Delay („Klar“, „Oh Johnny“) schöpft in seinem Stil-Mix aus der Popgeschichte mit Disco, Rap, Funk, Afrobeats, Ska, Reggae, Soul.

Doppelplatin für sein Albumdebüt, Hunderttausende Fans bei seiner ausverkauften Tour – so liest sich die Erfolgsbilanz des Schlager-Stars Ben Zucker. 2021 ist der Sänger mit seiner Raubein-Stimme auf Open Air-Tour und singt am Freitag, 4. Juni, um 19.30 Uhr in Wiblingen.

Xavier Naidoo und Sarah Conner gastieren 2021 in Wiblingen

„Das Beste aus 25 Jahren“ will Xavier Naidoo in seiner Konzertserie 2021 präsentieren. Am Samstag, 5. Juni, 19 Uhr, soll der Soulsänger und „Sohn Mannheims“ im Wiblinger Klosterhof auftreten. Nachdem Naidoo in diesem Jahr, auch im Kontext der Corona-Pandemie, Verschwörungstheorien im Internet verbreitet hatte, war schon die erste Ankündigung seines Klosterhof-Konzerts umstritten. Auch einige Ulmer Gemeinderäte äußerten deutliche Kritik, vor allem mit Blick auf antisemitische Äußerungen von Xavier Naidoo. Jetzt steht der neue Konzerttermin fest.

Darf 2021 in Wiblingen auftreten: Xavier Naidoo. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

2019 präsentierte Sarah Connor ihr zweites deutschsprachiges Album, 2021 wird sie ihre von 2020 verschobene Tour nachholen und ihre Songs unter freiem Himmel singen. So auch am 6. Juni, 20 Uhr, im Wiblinger Klosterhof. Mit „Let’s Get Back to Bed – Boy!“ gelang Connor 2001 der Durchbruch, sie verkaufte mehr als sieben Millionen Platten. Heute singt und schreibt sie vor allem in ihrer Muttersprache.

Karten für die Konzerte gibt es auf Ticketportalen im Internet und bei bekannten Vorverkaufsstellen. (veli)

