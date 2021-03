vor 35 Min.

Porsche-Fahrer stirbt bei Unfall auf der Blaubeurer Steige

Bei einem schweren Unfall auf der B28 bei Blaubeuren ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Er war mit seinem Porsche in den Gegenverkehr gekracht.

Ein 56-Jähriger befuhr am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr mit seinem Porsche die B28 in Richtung Bad Urach. Auf der Blaubeurer Steige überholte er laut Polizei mehrere Autos. Dabei kam er ins Schleudern. Der Porsche streife zunächst das Auto einer 40 Jahre alten Frau, die ihm entgegenkam. Danach prallte er mit der Fahrerseite gegen den Skoda eines 59-Jährigen, der ihm ebenfalls entgegenkam.

Weiterer Autofahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Der Porschefahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Frau blieb unverletzt. Der Skodafahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Blaubeurer Steige war während der Unfallaufnahme bis gegen 17 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (AZ)

