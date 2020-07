21.07.2020

„Posse“ im Kreistag? Grüne wehren sich

Fraktion nennt Gründe für Vorgehen

Nach der Diskussion im Kreistag um den Fraktionsstatus von Grünen/ Die Linke und die Besetzung von Ausschüssen sehen sich die Grünen zu Unrecht angegriffen. „Wenn von allen Fraktionen im neuen Kreistag, insbesondere auch von Landrat Freudenberger, die kollegiale Zusammenarbeit im Gremium betont wird, ist es völlig unverständlich, wie nun von verschiedenen Seiten unser Versuch ins Lächerliche gezogen wird, unsere Hand dazu auszustrecken“, erklärte Grünen-Fraktionschef Helmut Meisel in einer Pressemitteilung am Montag. „Für uns ist es selbstverständlich, dass die Entscheidung des Kreistages sich nicht zum Nachteil einer anderen Fraktion auswirken sollte.“

Wie berichtet, hatte der Kreistag mit 34:31 Stimmen beschlossen, dass die Grünen und Xaver Merk von der Linken sich zu einer Fraktion zusammenschließen dürfen. Deshalb hätte Grün-Rot die Sitze in vier Ausschüssen, die zuvor verlost und an die Freien Wähler gefallen waren, einfordern und mit eigenen Leuten besetzen können. Fraktionschef Helmut Meisel erklärte jedoch, dass man das Ergebnis des Losverfahrens nicht rückgängig machen und die Sitze bei den Freien Wählern belassen wolle: „Wir wollen kollegial miteinander umgehen.“

Davon fühlten sich einige Kreisräte vor den Kopf gestoßen. Sie waren der Ansicht, dass man sich dann die zweimonatige Diskussion auch hätte sparen können. CSU-Fraktionschef Erich Winkler sprach von einer „Posse“, sein Parteifreund Alexander Engelhard bezeichnete das Vorgehen der Grünen als „eine echte Farce“. Auch Karl-Heinz Brunner (SPD) war sauer. Man habe in mehreren Sitzungen sinnlos Zeit totgeschlagen.

„Die zum Teil heftigen Reaktionen, insbesondere aus der CSU-Fraktion, machen deutlich, dass diese Partei samt Junger Union und Landrat es nicht gewöhnt ist, Niederlagen bei Abstimmungen einzustecken“, erwiderte Helmut Meisel am Montag. „Wir, als nun zweitgrößte Kreistagsfraktion, hoffen allerdings, dass dieses demokratische Instrument der Mehrheitsentscheidung auch künftig als Selbstverständlichkeit akzeptiert wird.“ Meisel betonte, dass seine Fraktion nie eine Überprüfung beantragt habe. Gleichwohl nutze die Fraktion die Klärung des Fraktionsstatus durch den Beschluss des Kreistags, um ihr Recht auf drei Sitze bei künftigen Besetzungen von Ausschüssen zu wahren. Lob für die Grünen gab es von den Freien Wählern. „Ihr habt in der Tat Größe gezeigt“, wird Fraktionschef Kurt Baiker in der Pressemitteilung zitiert. (mru)

