vor 34 Min.

Premiere am Theater Ulm: Kurt Weill pur bei der Dreigroschenoper

Plus Die weltberühmte Dreigroschenoper kommt im Theater Ulm auf die Bühne, aber fast ohne Erzähltexte. Die notgedrungen puristische Fassung soll den Zuschauern ein ganz spezielles Erlebnis bringen.

Von Dagmar Hub

Kurt Weill pur: Eigentlich hatte das Theater Ulm den Dauerbrenner „Die Dreigroschenoper“ in dieser Spielzeit auf den Spielplan gesetzt –das wohl einzige Werk, das in Opern- und Schauspielführern zugleich zu finden ist. Und ein Werk, das Welthits wie die Moritat von Mackie Messer in die Ohren der Zuschauer brachte. Die Corona-Pandemie hat die Träume einer Aufführung der geplanten Inszenierung zunichte gemacht. Verzichten muss das Publikum dennoch nicht. Jasper Brandis, Schauspieldirektor am Theater Ulm, richtet derzeit die autorisierte konzertante Fassung des Werkes ein, die Kurt Weills unsterbliche Songs mit nur knappen Erzähltexten, die Bert Brecht erstellte (die aber – wie diskutiert wird – möglicherweise von Elisabeth Hauptmann stammen) verbindet. Premiere ist am Freitag, 16. Oktober um 19.30 Uhr.

Alle Schauspieler – egal ob aus dem Musiktheater- oder aus dem Schauspielensemble – werden in schwarzer Kleidung auf Stühlen die ganze Aufführung über auf der Bühne sitzen, nebeneinander, jeder mit einem eigenen Mikrofon. Keine Aktion, dafür Konzentration auf den Text, auf das Spiel mit Gestik und Mimik und damit auf die Interpretation jeder Zeile durch den jeweiligen Sänger oder Sprecher, die Sängerin oder Sprecherin. Ein Spiel mit dem Wohlklang dagegen ist es nicht. „Weill entwickelt einen großen Gefühlsklang“, sagt Brandis. „Aber er behält das Kaputte seiner Figuren bei. Die Musik ist schön, aber die Schönheit scheppert eben.“ Ein bisschen Farbigkeit bringt nur das Instrumental-Ensemble ein, das vom Ulmer Jazz-Trompeter Joo Kraus geleitet wird.

Dreigroschenoper in konzertanter Fassung im Theater Ulm

Die Pandemie zwinge dazu, in dieser Form zu agieren, sagt Brandis. Andererseits liegt in einer solchen Aufführungsart auch eine Chance. Jasper Brandis möchte seine Inszenierung nahe an die frühe Aufnahme der Dreigroschenoper mit Lotte Lenya, Wolfgang Neuss und Johanna von Koczian heranrücken – Namen von verstorbenen Brecht-Interpreten, die Fans noch heute Gänsehaut zaubern können.

Durch die puristische Fassung entwickle sich die Geschichte im Kopf des Zuhörers, erzählt Jasper Brandis aus eigener Erfahrung. Der Humor, der sich über die Musik entfaltet, könne das besser, wenn man das Werk so klar auf die Bühne stellt und es damit wirklich ernst nimmt. „Die Fassung der Musik von Kurt Weill mit den kurzen Erzähltexten gibt der Inszenierung relativ wenig Freiheiten“, berichtet der Ulmer Schauspieldirektor. Gebe man der Inszenierung dagegen zu viel Kolorit, bekomme sie unter Umständen schnell „ein G´schmäckle“.

Dreigroschenoper: Gangster streben nach Bürgerlichkeit

Um den Menschen in der Gesellschaft geht es, um den Traum auch der Londoner Bettel-Mafia und der Kriminellen vom bürgerlichen Leben. Letztlich sei der skrupellose Gangsterboss Macheath ein klassischer Held, der auf Erlösung wartet, und interessant sei, „dass dieses Schwein eben nicht groß andere Träume hat als die bürgerliche Existenz.“ Das zeigt zum Beispiel die Zuhälterballade, wenn Macheath von dem Bordell singt, „wo unser Haushalt war.“ Für diesen Text habe sich Brecht bei den Balladen des spätmittelalterlichen Francois Villon bedient.

Nur – würden die Figuren mit redlichen Mitteln nach der Bürgerlichkeit streben, schmunzelt Jasper Brandis, wäre man vermutlich weit weniger erfolgreich. Das Lied über die „Unzulänglichkeit der Verhältnisse“ sei eigentlich ein schreckliches Lied. „Weil die Peachums dadurch, dass die Verhältnisse nicht so sind, alles entschuldigen. Ihr Tun, und sie eben keine guten Menschen sind.“

Als Polly Peachum wird Maria Rosendorfsky zu erleben sein, als Ehepaar Peachum Gunther Nickles und Tini Prüfert, und als Macheath Frank Röder. Die Spelunken-Jenny wird von Christel Mayr interpretiert.

Lesen Sie auch: