02.05.2018

Premiere im Schtall

Sie hatte die Hauptrolle im Musical „Annie get your gun“ und stellte nun ihr erstes eigenes Album vor: Die Liedermacherin Bernadett Jans im Schtall.

„Brett im Schtoi“ eröffnet in Wohnzimmer-Atmosphäre die Saison mit der Liedermacherin Bernadett Jans

Mit der einheimischen Musikerin Bernadett Jans und ihrer Band „Kante Ulm“ haben die Macher der Kleinkunstbühne „Brett im Schtoi“ einen gelungenen Auftakt gefunden.

Auch für die Künstlerin war der Auftritt im ausverkauften „Schtall“ ein Premiere: Jans stellte vor rund 100 Zuhörern ihr erstes Soloalbum vor. Insgesamt sechs Jahre hätte die Arbeit daran gedauert, wie die Gesangslehrerin im Gespräch mit unsrer Zeitung sagt. Zwei Jahre davon sei sie im Studio gestanden, um die Lieder aufzunehmen. Dementsprechend sei sie auch vor dem Auftritt aufgeregt gewesen.

„Kopfurlaub“ soll das Album sein, sagt die gebürtige Jedesheimerin. Und so, wie sich der Urlauber bisweilen auch über die Grenze zu neuen Horizonten aufmacht, will Jans ihren Zuhörern den Weg aufzeigen, die Grenzen im eignen Kopf zu überwinden, neue Gedanken zu fassen und wieder zu sich zu finden.

Abgestumpfte Alltagssituationen und die verbreitete Handyabhängikeit finden sich in ihren Texten ebenso, wie der Aufbruch zum neuen Glück, das vermeintlich so nahe liegt. Das Glück liege letztlich nicht darin, viel Geld zu besitzen, sondern die Freiheit zu haben, sein Leben selbstbestimmt führen zu können, erklärt Jans. „Die Sehnsucht ist es, die mich treibt; raus aus dem Alltag, rein in die Seele.“ So beschreibt Jans ihr Lebensgefühl, das sich wie ein roter Faden durch ihre Lieder zieht. Viel Platz für Sehnsucht, Träume und die zwischenmenschlichen Geschichten des Lebens hat die Sängerin in ihrem Programm gegeben.

Neben melancholischen Liedern versteht sich Jans auch auf das humoristische Genre und stellt musikalisch die Frage: „Gibt es Vögel mit Höhenangst, haben Schlangen Schuppenflechte und Nazis hier mehr Rechte?“

Im Liebeslied an „ihren perfekten Mensch“ findet sie „Mut zu lieben, Mut zu glauben – Dein offenes Ohr zu jeder Zeit, starke Schultern, immer bereit.“ Nach gut eineinhalb Stunden endet der „Kopfurlaub“ für die Besucher in Diepertshofen. Kleine Pannen, wie ein kurzzeitig ausgefallens Mikrofon, der knackende Sitz des Pianisten oder eine stumme Monitoranlage haben den Abend nicht stören können. Ganz im Gegenteil: Der versprochenen Wohnzimmeratmosphäre im „Schtall“ waren eben diese menschlichen Fehler zuträglich – schließlich darf in den eigenen vier Wänden auch mal etwas schief gehen, ohne dass der Genuss am eigentlichen Erlebnis getrübt ist. (anbr)

