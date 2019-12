vor 38 Min.

Premiere von "Fisch zu viert" im Theater Neu-Ulm

„Fisch zu viert“ in Neu-Ulm bekommt viel Applaus. Das lag am Stück und auch den Schauspielern.

„Sabinchen war ein Frauenzimmer ...“ Ein Moritatensänger intoniert auf diese Melodie einen zum Stück passenden Text. Dabei ist es nicht nur eines, sondern gleich deren drei holde Weiblichkeiten, mit welchen sich der bemitleidenswerte Diener Rudolph zu herumzuschlagen hat. Eine wahrlich rabenschwarze Komödie ist es, welche das Theater Neu-Ulm unter der Regie von Markus Jakovljevic und Claudia Riese auf die Bühne brachte.

Üblicherweise ist dieses Genre immer noch gerne britisch konnotiert, was hier jedoch der Urheberschaft des Berliners Wolfgang Kohlhaase und seiner Co-Autorin Rita Zimmer Lügen straft. „Fisch zu viert“ zählt heute zu den erfolgreichsten Kriminalkomödien deutscher Provenienz, wird immer noch oft und gerne in den Theatern landauf und landab gespielt.

Drei Schwestern - Brauereierbinnen – getrennt durch einen nicht unerheblichen Altersunterschied – verbunden durch den gemeinsamen Diener, der so manches Geheimnis mit seinen Herrinnen teilt. Das hat Potenzial und Spannkraft. Ohne Weiteres könnte die Geschichte jetzt in Klamauk abdriften. Dass dies eben nicht der Fall ist, dafür sorgen schon alleine die hervorragenden Akteure. Optisch sich ähnelnd, blaue Kleider, rotes Haar, nicht gerade dezent geschminkt vereinen die drei Schwestern Charlotte (Claudia Riese), Cäcilie (Anna E. Brüderl) und Clementine (Melanie Schmidt) Arroganz gepaart mit Naivität. Ob mit (Barbie!)puppe oder Steckenpferd; nur die Älteste – Charlotte scheint noch für die Geschäfte der Brauerei einzutreten. Dekadenz aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Interessant sind bestenfalls noch die Verbrechen, von denen die Zeitung berichtet. Je perfider, um so sehr emotionalisieren sich die Damen.

Heinz Koch ist auch mit dabei

Der arme Rudolph (Richard Aigner) fühlt sich dann auch um den Lohn geprellt: „Abends geht es um die Liebe und morgens um das Geld“ untermalt der Moritatensänger (Heinz Koch) das sich ständig wiederholende Szenario. Permanentes Husten gibt Auskunft über den Gesundheitszustand des Dieners: Da ist jemand am Limit. Nur wen interessiert es? Das Bühnenbild vermittelt Selbstgefälligkeit: Drei Porträts eben jener Damen an der pastellfarbenen Wand, ein Klavier sowie zwei Schränkchen. Dies alles soll im Laufe der Geschichte noch eine spezifische Bedeutung erfahren. D

as Publikum im fast ausverkauften Saal leidet mit, fiebert mit.. Natürlich gab es Lacher am laufenden Band; dies soll und darf bei einer Komödie auch gar nicht anders sein. Hinter aller Komik ist jedoch auch der Mensch erkennbar, die Menschheit, die Gesellschaft. Nicht nur jene, des vorvergangenen Jahrhunderts. Wenn nur Zahlen und Bilanzen zählen und das Humanitäre dabei auf der Strecke bleibt, so ist dieses Verhalten heute aktueller denn je. Warum also nicht diese vermeintlich „seichte“ Unterhaltung mit einem Blick auf die Schicksale dahinter betrachten? Natürlich kann der Besucher das Stück auch anders sehen, als herzerfrischende Belustigung. Egal welche Betrachtungsweise hier angesetzt werden soll, auf alle Fälle wird „Fisch zu viert“ zu Recht schon seit 40 Jahren auf deutschen Bühnen gespielt.Was ebenso für die Neu-Ulmer Version gilt. (rman)