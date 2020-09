vor 55 Min.

Probealarm auch im Landkreis Neu-Ulm: Bundesweit werden die Sirenen getestet

Am Warntag ist nicht nur ein einminütiger Heulton zu hören, auch die Warn-App Nina wird getestet. Wann es so weit ist und was Bürgern im Ernstfall beachten müssen.

Es gibt keinen Grund zur Panik, wenn am Donnerstag, 10. September, die Sirenen heulen. Denn es ist nur Probealarm. Anlass ist der bundesweite Warntag, der von diesem Jahr an immer am zweiten Donnerstag im September in ganz Deutschland stattfinden wird. Pünktlich um 11 Uhr werden zeitgleich in allen 16 Bundesländern die Warnmittel ausgelöst. Darauf macht das Landratsamt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung aufmerksam. Es wird ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton zu hören sein.

Im Ernstfall besteht keine Gefahr für die Bürger

Im Ernstfall bedeutet dieses Signal: Rundfunkempfänger einschalten und auf Durchsagen achten. Ein einminütiger durchgehender Heulton gibt Entwarnung: Es besteht also im Ernstfall keine Gefahr mehr.

Am bundesweiten Warntag wird zudem erstmals im Landkreis Neu-Ulm mit der Warn-App Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-Anwendung des Bundes) eine Probewarnmeldung versendet.

Der bundesweite Warntag und die Probewarnung haben mehrere Ziele: So soll die Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisiert werden, die Funktion und der Ablauf der Warnung sollen verständlicher gemacht werden und die Bundesländer wollen auf die verfügbaren Warnmittel wie zum Beispiel Sirenen, Warn-Apps oder digitale Werbeflächen aufmerksam machen.

Die Aktion soll unter anderem Sirenensignale bekannter machen

Bereits am Donnerstag, 3. September, können sich Interessierte beim ersten virtuellen Tag der offenen Tür des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe über das Thema informieren. Dazu gibt es um 11 Uhr einen Livestream auf Youtube.

Der bundesweite Warntag am 10. September will dazu beitragen, das Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbstschutzfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Auch die nun bundesweit einheitlichen Sirenensignale sollen bekannter werden. Zusätzlich zum neu eingeführten bundesweiten Warntag findet immer im Frühjahr ein bayernweiter Sirenenprobealarm statt.

Sollten bei der Funktionsprüfung Sirenensignale nicht ablaufen oder sonstige Störungen auftreten, so bittet das Landratsamt, dies umgehend dem Fachbereich Brand und Katastrophenschutz unter der Telefonnummer 0731/7040-4500 oder -4503 zu melden. (az)

Weitere Informationen zum bundesweiten Probealarm am 10. September sind auf der Internetseite https://warnung-der-bevoelkerung.de/ abrufbar.

