vor 35 Min.

Protest mit Traktoren: Landwirte demonstrieren vor Ulmer SPD-Büro

Plus Etwa 70 Landwirte fahren mit ihrem Traktor vor dem Ulmer SPD-Büro vor. Die Bauern fordern den Rücktritt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze.

Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Mittwoch in der Ulmer Weststadt: Mit etwa 70 Traktoren demonstrierten Landwirte vor dem SPD-Büro in der Söflinger Straße und kritisierten die Politik von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Es war eine bundesweite Protestkundgebung, zu dem der Verein „Land schafft Verbindung (LSV) Deutschland“ aufgerufen hatte. Der Anlass: Schulze habe am Dienstagabend der Landwirtschaft die Alleinschuld am Verlust der Artenvielfalt gegeben: Zu viel Dünger und Pestizide würden auf den Wiesen und Weiden eingesetzt und die intensive Wiesenmahd würde ebenfalls negativ einwirken.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen