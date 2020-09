08:00 Uhr

Prozess: Mann sperrt aus Wut seine Freundin auf den Balkon

Plus Weil er ihre Tochter wüst beschimpft, gerät ein Paar in einen Streit. Dann hören die Nachbarn Hilfeschreie.

Von Sophia Huber

Noch nie hätten sie so schlimm gestritten, beteuert das Paar aus dem Landkreis Neu-Ulm. Noch nie sei die Situation so eskaliert, dass Kleidung vom Balkon flog, es blutige Kratzer gab oder wüste Beschimpfungen durch die Wohnung schallten. Doch dieses eine Mal sei der Streit eben aus dem Ruder gelaufen. Und dafür musste sich der 28-jährige Mann in dieser Woche vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verantworten.

Erziehungsmethode der Freundin wird zum Auslöser für den Streit

Dem jungen Mann wurde vorgeworfen, an einem Abend im April seine Freundin an den Haaren gepackt zu haben, durch das Wohnzimmer geschleudert und etwa zehn Minuten auf den Balkon ausgesperrt zu haben. Wie er das erklären kann? „Wir hatten immer wieder mal Streit wegen meiner finanziellen Situation und der Erziehung der Tochter“, erklärt der 28-Jährige aus Weißenhorn, der zuletzt mit in der Wohnung seiner Freundin lebte. Obwohl es nicht seine leibliche Tochter sei, habe er schon immer gefunden, dass die Mutter der Sechsjährigen viel zu gutmütig sei – vor allem, was den Fernseh- und Handykonsum angehe. Dieses Thema war auch der Auslöser für einen Streit, der für das Paar vor Gericht endete.

Warum er seine Freundin wegsperren wollte, fragte der Strafrichter Stefan Nielsen den Angeklagten. Er habe sie gar nicht wegsperren wollen, sagt der Beschuldigte. „Ich wollte lediglich verhindern, dass sie noch mehr meiner Klamotten vom Balkon herunterwirft.“ Auch die geladene Zeugin, die 26-jährige Freundin, war nicht ganz unschuldig an diesem Streit, wie der Richter feststellte. „Ich habe ihm eine Schelle verpasst“, berichtete die junge Mutter. „Weil er meine Tochter sehr schlimm beleidigt hat.“ Die habe in dieser Nacht zwar geschlafen, dennoch sei die Frau verletzt und wütend gewesen.

26-Jährige wirft aus Wut T-Shirts vom Balkon

Nach dem Schlag wollte der Mann sie auf das Bett werfen, dabei verletzte sie sich an der Wand. Als der Streit zum Höhepunkt gelangte, musste der Kleiderschrank herhalten. „Ich habe aus Wut alle seine T-Shirts vom Balkon geworfen“, gibt die 26-Jährige zu. Nach einem kleinen Gerangel sperrte er sie letztlich für etwa fünf Minuten aus – sozusagen aus Selbstschutz, behauptet der Angeklagte. „Ich habe natürlich gerufen, dass er mich reinlassen soll. Das haben dann wohl die Nachbarn gehört“, kann sich die Zeugin erinnern. Die hätten die Polizei gerufen, die Beamten befragte noch in der gleichen Nacht die Frau.

„Wie stehen Sie denn jetzt mittlerweile zueinander?“, fragte der Richter nach. Während der Verhandlung haben sich Zeugin und Angeklagter immer wieder zerknirscht angeschaut. Gerade so, als ob sie den Streit bereuen würden und es ihnen unangenehm sei, darüber zu sprechen. „Wir sind wieder zusammengekommen“, erzählt die 26-Jährige. Nach der Nacht seien sie erst einmal getrennte Wege gegangen für knapp zwei Wochen. Bei einem langen Waldspaziergang in Weißenhorn wurde über alles gesprochen. „Wir näherten uns wieder an und wollen in Zukunft über Fehler sprechen“, sagt der Schuldige – denn obwohl er keine Strafe für die vorsätzliche Körperverletzung bekam, wurde er dafür schuldig gesprochen. Außerdem hat der junge Mann noch eine offene Bewährungsstrafe am Laufen wegen Betrugs und des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Lesen Sie auch:





Themen folgen