Prozess in Ulm: Diebesbande soll halbe Million Euro Beute gemacht haben

Plus Sie sollen bundesweit Gerüstteile im Wert einer halben Million Euro gestohlen haben. Nun stehen acht Männer in Ulm vor Gericht. Der Prozess wird kompliziert.

Von Michael Peter Bluhm

Eine Diebesbande soll in den vergangenen Jahren im gesamten Bundesgebiet Gerüstteile im Wert von einer halben Million Euro gestohlen und europaweit gewinnbringend verkauft haben. Nun müssen sich die acht Männer vor dem Landgericht Ulm verantworten. Sieben sind wegen schweren Bandendiebstahls beziehungsweise wegen versuchten schweren Bandendiebstahls angeklagt, ein weiterer Mann wegen Hehlerei, da er die mutmaßliche Beute weiterverkauft haben soll. Das Verfahren dürfte aus Sicht des Gerichts nicht einfach werden.

Die Männer sind türkische Staatsangehörige im Alter zwischen 33 und 54 Jahren. Sie sollen in einem Fall rund 15 Tonnen an Gerüstteilen auf angemietete Lastwagen geladen und gestohlen haben. In einem Fall betrug ihre mutmaßliche Beute rund 175.000 Euro.

Prozess gegen mutmaßliche Diebesbande in Ulm

Intensive Ermittlungen der Polizei deckten laut Anklageschrift die hochprofessionelle Vorgehensweise im gesamten Bundesgebiet im Zeitraum von September 2019 bis Juni 2020 auf. Laut Ermittlungen sei arbeitsteilig so vorgegangen worden, indem Teile der Gruppierung die logistische Organisation übernahmen und andere die Tatorte auskundschafteten, Transportfahrzeuge anmieteten, diese fuhren oder an den Tatorten das Gerüst aufluden. An den Tatorten sollen sich die jeweils vor Ort eingesetzten Mitglieder der Gruppierung Zugang zu den umzäunten Betriebsgeländen verschafft haben, die Gerüstteile auf zuvor gemietete Lastwagen geladen und dann in ein Lager geschafft haben. Dort soll laut Ermittlungen das Diebesgut für den Weiterverkauf vorbereitet worden sein. Auf diese Weise wurde laut Anklageschrift Ware im Wert von 500.000 Euro erbeutet.

Laut Staatsanwaltschaft musste der achte Angeklagte gewusst haben, dass es sich um Diebesware gehandelt hatte. Ihm wird daher von der Staatsanwaltschaft gewerbsmäßige Hehlerei vorgeworfen. Die sieben Angeklagten, die sich als mögliche Mitglieder der Diebesbande zu verantworten haben, befinden sich in Untersuchungshaft. Der Prozess wurde aus dem Gerichtsgebäude in die geräumigere Donauhalle auf dem Messegelände verlegt, 15 Strafverteidiger werden im dem Mammutprozess aufgeboten, bei dem noch 17 weitere Verhandlungstage bis Anfang Juni angesetzt sind. Drei Dutzend Zeugen sind zu dem Prozess geladen.

Hochprofessionell oder laienhaft? Gerüstdiebe stehen vor Gericht

Der Vorsitzende Richter machte gleich zu Beginn der Verhandlung klar, dass es schwer sein würde, bei der Anzahl der Täter und Taten für jeden Angeklagten genau zu bestimmen, wer Täter oder nur Helfer gewesen sein könnte. Bereits Anfang Januar hatte es laut Gericht ein Gespräch zwischen der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern gegeben. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte dabei deutlich gemacht, dass sie für die Angeklagten mehrjährige Haftstrafen für angebracht hält und am Vorwurf des schweren und versuchten schweren Bandendiebstahls festhalten möchte, wie sie am Mittwoch vor Gericht sagte.

Mehrere der Angeklagten haben ihre Beteiligung an den Taten demnach eingeräumt und können sich nach Angaben ihrer Verteidiger eine Verurteilung als Mithelfer vorstellen. Der Verteidiger eines der Angeklagten sagte, die Männer seien "sehr laienhaft" vorgegangen und ihre Taten zeugten nur von geringer krimineller Energie. Das Gericht hat daraufhin weitere Gespräche zur Verständigung angeregt. (mit dpa)

