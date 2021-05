Prozess in Ulm

vor 47 Min.

Jungen entführt und vergewaltigt: Ein Windelfetisch trieb den Täter an

Plus Vor 15 Jahren kidnappte ein 37-Jähriger zwei Buben - in Ulm und Heidenheim. Auf einem Westerheimer Campingplatz hortete er zudem Kinderpornos. Nun hat er vor Gericht gestanden.

Von Johannes Rauneker

Die beiden schwersten Taten, für die sich ein heute 37-Jähriger aus dem Raum Göppingen seit Mittwoch vor dem Landgericht Ulm verantworten muss, geschahen bereits vor 15 Jahren. In Ulm und Heidenheim hatte er 2006 und 2007 zwei Jungen (zwölf und 13 Jahre) entführt. Er missbrauchte sie und setzte sie danach wieder ab, besser gesagt: in der freien Landschaft einfach aus. Angeklagt ist der Mann auch, weil er massenweise Kinderpornos besessen und verbreitet haben soll. Auch in Westerheim wurde Material sichergestellt.

Themen folgen