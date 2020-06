vor 48 Min.

Prozess in Ulm: Lebensgefährliche Messer-Attacke auf die verlorene Liebe

Plus Warum der Mann ein scharfes Küchenmesser mitnahm, als er seine Ex-Partnerin zurückgewinnen wollte, kann der Mann beim Prozess am Landgericht Ulm nicht erklären.

Von Michael Peter Bluhm

Einen Messerkampf auf Leben und Tod hat sich ein 52-jähriger Mann aus dem Alb-Donau-Kreis mit seiner 53-jährigen Ex-Partnerin geliefert, mit der er angeblich nur hatte reden wollen. Seit Dienstagmorgen muss sich der Mann vor dem Ulmer Schwurgericht verantworten. Die Staatsanwältin hat dem Angeklagten zum Auftakt des Prozesses unter anderem versuchten Mord vorgeworfen.

Sowohl die Frau als auch der mutmaßliche Täter trugen bei der blutigen Auseinandersetzung schwerere Verletzungen davon. Hintergrund der Messerstecherei, die der Angeklagte am Dienstag vor den Richtern von Anfang an zugab, war eine Trennung nach jahrelanger Beziehung, die von seiner großen Liebe ausgegangen war und den Mann möglicherweise überrascht hatte.

Prozess in Ulm: Mann soll Ex-Partnerin lebensgefährlich verletzt haben

Offenbar wollte er die Trennung von Tisch und Bett nicht wahrhaben und suchte unter anderem per WhatsApp immer wieder Kontakt zu ihr. Doch die Frau blieb konsequent. Laut Anklage wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung soll der Mann im Dezember 2019 vorgehabt haben, seine frühere Partnerin und danach sich selbst zu töten, weil er vermutlich keinen Sinn im Weiterleben sah.

Nachdem mehrere Kontaktaufnahmen nicht gefruchtet hatten, soll er im Dezember 2019 mit seinem Auto zur Wohnung der Frau und verlorenen Liebe gefahren sein. Er läutete an der Haustür seiner Ex, ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 13,5 Zentimeter in der hinteren Hosentasche. Das gab der Angeklagte am Dienstag zu.

Messer-Attacke wird vor dem Landgericht Ulm verhandelt

Als die Frau vor die Haustür trat, soll der Angeklagte sein Messer gezückt und blitzschnell in Tötungsabsicht in den Bauch der Frau gerammt haben. Der Verletzten gelang es wie durch ein Wunder, ihrem Ex-Partner das Messer zu entreißen und ihrerseits auf ihn einzustechen, sodass der Mann Wunden am Oberkörper erlitt. Die Frau nutzte die Gelegenheit zur Flucht, doch wurde sie vom Angeklagten eingeholt. Er entrang ihr das Messer seinerseits und versuchte, auf die Frau einzustechen. Doch es gelang ihr wieder, in den Besitz des scharfen Messers zu kommen. Laut Anklage stieß die Frau ihrem früheren Partner die Klinge in den Rücken und verletzte ihn dabei erheblich. Anschließend flüchtete sie in die Wohnung und verschanzte sich dort. Jetzt gab der Ex-Freund verletzt auf und floh mit seinem Wagen zu einem Ex-Kumpel, wie er am Dienstag im Gerichtssaal sagte.

In einer Fahndungsaktion konnte der Angeklagte festgenommen werden und musste aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter sowohl in der hiesigen Region als auch im Raum Reutlingen gesucht, wo er wohnte. Am Abend nach dem Angriff schnappte die Polizei den Mann auf dem Weg zu seiner Wohnung.

Prozess in Ulm: Tat geschah im Alb-Donau-Kreis

Das Gericht zeigte am Dienstag Bilder von seinen Verletzungen, die jedoch bei Weitem nicht so gravierend waren wie die Wunden der Frau. Unter anderem erlitt das Opfer laut Anklageschrift eine zehn Zentimeter große und lebensgefährliche Stichverletzung am Bauch. Die Ex-Freundin des Angreifers konnte im Krankenhaus gerade noch gerettet werden und hat jetzt eine Nebenklage eingereicht. Sie wird durch eine Ulmer Anwältin vertreten.

Vor Gericht sagte der Angeklagte, der als Autotuner gearbeitet hatte, bevor er in Untersuchungshaft genommen wurde, er habe versucht, die Beziehung zu retten. Aber nimmt man dann ein Messer zu dem gewünschten Treffen mit? Auf die Fragen der Richter wich der Angeklagte, der die Tat ja nicht bestreitet, aus. „Sie wollen es nicht sagen,“ sagte einer der Richter dem Angeklagten auf den Kopf zu. „Was haben Sie sich mit dem Messer vorgestellt?“ Auch darauf gab der Angeklagte keine Antwort. Jedenfalls soll er das zur Mordwaffe umfunktionierte Küchenmesser schon am Abend vor der Tat in seinem Auto bereitgelegt haben. Er habe immer wieder Hoffnung gehabt, die geliebte Frau zurückzuerobern, behauptete er. „Hoffnung aus dem Nichts heraus“, meinte ein Richter dazu. Es habe keinerlei Anhaltspunkte gegeben, die Beziehung wieder herstellen zu können.

Das Schwurgericht hat insgesamt drei Tage für das Verfahren angesetzt. Insgesamt sind zwölf Zeugen und ein psychiatrischer Sachverständiger geladen. Am Dienstag, 14. Juli, könnte das Urteil des Schwurgerichts am Landgericht Ulm gefällt werden.

Lesen Sie auch: