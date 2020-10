12:55 Uhr

Prozess um 500 Kilo Kokain: So äußern sich die Angeklagten vor Gericht

Plus 500 Kilo Kokain wurden im Fruchthof Nagel in Neu-Ulm entdeckt. Sechs Männer müssen sich nun verantworten und äußern sich erstmals vor Gericht dazu.

Von Wilhelm Schmid und Michael Kroha

Es ist einer der spannendsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre in Neu-Ulm, der momentan am Landgericht Memmingen verhandelt wird: Im Prozess um den mutmaßlichen Schmuggel von 500 Kilogramm Kokain, die im Dezember 2019 in Bananenkisten versteckt bei Fruchthof Nagel in Neu-Ulm entdeckt wurden, haben sich am Donnerstag die Angeklagten zu den Vorwürfen geäußert. Sie wollen so ihren Teil eines Deals erfüllen.

Alle sechs Angeklagten, die auch am dritten Verhandlungstag in Handschellen und Fußfesseln in die Stadthalle in Memmingen hereingeführt wurden, gaben durch ihre Verteidiger Erklärungen ab. Alle lautet ungefähr ähnlich.

Prozess um die 500 Kilo Kokain in der Stadthalle in Memmingen: Großen Raum nehmen die sechs Angeklagten mit ihren Verteidigern ein (rechts). Bild: Carolin Lindner

Sie seien jeweils in Albanien in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und nach der Schule arbeitslos geworden oder hätten als Hilfsarbeiter wenig Geld verdient. Dazu kämen Schicksalsschläge, die ihre Not vergrößert habe: Ein Kind der Familie oder der Angeklagte selbst sei krank. Einer gibt an, Landwirt mit Olivenbäumen zu sein. Eine schlechte Ernte plage ihn.

Prozess um 500 Kilo Kokain: Angeklagte seien auf der Suche nach Arbeit angesprochen worden

Alle erklärten über ihre Verteidiger zudem, dass sie getrennt voneinander im Rahmen von ihrer Arbeitssuche von Personen angesprochen worden seien, die sie aber nicht nennen wollen. Deren Angebot: Bei einem Einbruch in eine Firma in Deutschland könnten sie viel und schnell Geld verdienen. Ihnen sollen bis zu 15.000 Euro geboten worden sein.

Auf Nachfrage sei ihnen erklärt worden, dass sie Drogen aus der Firma herausholen müssten. Menschen würden dabei aber nicht gefährdet.

Sie hätten sich von dem Versprechen von viel Geld blenden lassen und seien dann nach Ulm gefahren - teilweise bis aus Mailand, andere zum Beispiel aber aus Köln und Frankfurt.

Einer von ihnen sei nur als Fahrer engagiert worden.

Angeklagte erklären: Vor dem Einbruch in Fruchthof Nagel haben sie sich nur einmal gesehen

In Ulm hätten sie sich dann alle zusammen ein erstes Mal getroffen, vorher sollen sie sich nicht gekannt haben. Informationen sollen lediglich telefonisch durchgegeben worden sein.

An den Bananen hatten die Einbrecher in Neu-Ulm kein Interesse, wohl aber an den knapp 500 Kilo Kokain mit einem Marktwert von mindestens 20 Millionen Euro, das wahrscheinlich aus Südamerika stammt und über den holländischen Hafen Vlissingen nach Schwaben transportiert wurde. Bild: Bayerisches Landeskriminalamt/dpa

Nach einer kurzen Besichtigung des Fruchthofs Nagel in Neu-Ulm, erfolgte am Abend der Einbruch. Die Kokainpäckchen seien - wie berichtet und schon von der Staatsanwaltschaft in der Anklage verlesen - in mitgebrachten Taschen zum Auto gebracht worden. Dann erfolgte der Zugriff durch die Polizei und die Festnahmen. Nur einer habe kurz Widerstand geleistet, habe sich aber schnell ergeben.

Die Angeklagten geben an, dass ihnen die Sache sehr leid tue. Sie würden demnach sehr unter der Trennung von der Familie leiden.

Die Angeklagten erklärten zudem, keine weiteren Fragen zu beantworten.

500 Kilo Kokain: Prozessbeteiligte einigen sich auf „Verständigungsvorschlag“

Zuvor war ein „Verständigungsvorschlag“ zwischen der Strafkammer und allen Beteiligten ausgehandelt worden: Fünf Angeklagte haben demnach mit Freiheitsstrafen zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Jahren zu erwarten, der sechste Mann muss wegen Vorstrafen eine Haftdauer zwischen sechs Jahren und zwei Monaten und sieben Jahren und drei Monaten in Kauf nehmen. Die Voraussetzung aber: Es müsse sich um ein „überprüfbares Geständnis mit glaubhaften Angaben“ handeln, so der Richter.

Die Verhandlung wird nach der Mittagspause am Donnerstag noch fortgesetzt. Aussagen sollen dann unter anderem ermittelnde Beamte der Kriminalpolizei.

