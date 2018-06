vor 35 Min.

Prügel-Opfer rammt Angreifer-Auto

Erst schlägt ein Mann auf einen anderen ein, dann stoßen die Autos der beiden zusammen. Die Polizei will jetzt ermitteln, was genau passiert ist.

Erst ein gefährliches Fahrmanöver, dann ein Hieb und schließlich ein Unfall. Wie die Polizei berichtet, sind zwei Männer am Donnerstagnachmittag in Ulm mehrmals aneinander geraten – und das direkt nacheinander.

Zunächst fuhren der 31-Jährige und der 54-Jährige von Süden kommend auf der A7 und bogen bei Hittisstetten auf die B28 in Richtung Ulm ab. Unterwegs soll der eine den anderen ausgebremst und ihn am Weiterfahren gehindert haben – die Schilderungen der beiden Fahrer gehen der Polizei zufolge hier aber weit auseinander. Am Bismarckring in Ulm dann mussten beide gegen 16 Uhr an einer Ampel halten. Hier soll der 31-Jährige ausgestiegen sein, die Tür des anderen Autos geöffnet und den 54-jährigen Fahrer geschlagen haben. Der wollte sich in Sicherheit bringen. Er gab Gas, hatte jedoch versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt, wie er später zur Polizei sagte. Er rammte mit seinem Wagen das Auto des 31-Jährigen.

Die Auseinandersetzung war damit zunächst beendet. Nun ermittelt die Polizei, was sich genau abgespielt hat. die Beamten nehmen unter Telefon 0731/1880 Hinweise von Zeugen entgegen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. (az)

