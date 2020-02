vor 22 Min.

Prunksitzung: Der Seejockel regiert in der Pfuhler Seehalle

Die Gesellschaft der Pfuhler Seejockel zeigt in der Seehalle Pfuhl ihr Showprogramm auf dem „Jahrmarkt der Illusionen“. Mit dabei ist auch ein bekannter Magier.

Von Andreas Brücken

Einmal im Jahr wird die sonst so nüchtern wirkende Seehalle in Pfuhl in einen prächtigen Ballsaal verwandelt: Mit bunten Tüchern an der Decke, liebevoller Dekoration der Tische und einem roten Teppich für die Besucher hat die Gesellschaft der Pfuhler Seejockel auch in diesem Jahr wieder einen beeindruckenden Rahmen für ihre Prunksitzung geschaffen. „Willkommen zum Jahrmarkt der Illusionen“, ist auf einem Schild über dem Eingang zu lesen. So lautet auch das diesjährige Motto der Faschingsgesellschaft.

Zu viel versprochen haben die Macher der Veranstaltung freilich nicht: Schon der Blick auf das drehende Modellriesenrad auf der Bühne verrät bereits vor dem Showprogramm, dass die Pfuhler Gesellschaft die Prunksitzung im ganz großen Format und mit viel Liebe zum Detail vorbereitet hat. Unter den Augen von Prinzessin Bianca I. und Prinz Rainer III. sowie dem Elferrat holten die jüngsten Mitglieder aus Jugend- und Kindergarden die Besucher schnell in die Welt der närrischen Illusionen. Mystisch dagegen zeigten sich die Tänzer der Seegeister.

Prunksitzung der Pfuhler Seejockel: Florian Zimmer verzaubert die Besucher

Als langjähriges Ensemble der Faschingsgesellschaft durfte die Truppe, ebenso wenig wie der feierliche Auftritt der Venezianer, nicht im Programm fehlen. Mit spielerischer Leichtigkeit täuschten die jungen Damen der Prinzengarde über die akrobatische Leistung ihrer Tanzvorführung hinweg. Lächelnd schwangen sie ihre Beine in die Höhe oder sprangen in den Spagat.

Doch nicht nur aus den eigenen Reihen gestalteten die Seejockel die Prunksitzung. Mit dem Magier Florian Zimmer und dem Bauchredner Sebastian Reich kündigte Präsidentin Karin Deutsch gleich zwei Künstler an, die nicht nur in der hiesigen Region bekannt sind. Und nicht weniger unterhaltsam waren die Nachwuchskünstler Alexander Hospes am Klavier und das Zauberduo The Young Magic Guys. (anbr)

