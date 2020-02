Publikumsstimmen: Die „Csárdásfürstin“ begeistert mit Witz und Tiefsinn

Plus So reagierten die Zuschauer in Ulm auf die Premiere der Operette von Emmerich Kálmàn in der Inszenierung von Benjamin Künzel.

Minutenlanger Applaus, „Bravo“-Rufe und ein mutiges, anders interpretiertes Ende, sensibel bezogen auf die Arbeit Kálmàns an der Operette zu Beginn des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges: Benjamin Künzels Inszenierung der Emmerich-Kálmàn-Operette „Die Csárdásfürstin“ wurde vom Premierenpublikum im Theater Ulm mit Begeisterung aufgenommen.

Martin Mais aus Ulm strahlt nach dem Schlussapplaus. „Als meine Frau und ich gelesen haben, dass man hier am Theater die ’Csárdásfürstin’ aufführt, haben wir uns sofort Karten besorgt, weil uns beiden die Operette so gut gefällt. Und die Inszenierung heute Abend hat uns voll überzeugt.“ Die Liebe des Elternpaares der Figur Edwin über die Standesgrenzen hinweg sei sehr schön gezeichnet, sagt der Ulmer, „und der Schluss ist einfach wunderbar“. Gut gefallen habe ihm auch die Idee, einen Teil des Philharmonischen Orchesters als „Zigeunerkapelle“ den Csárdás auf der Bühne spielen zu lassen.

„Mir haben die Tanzszenen am besten gefallen“, erklärt Corinna Schmidt aus Blaustein. „Da waren so viele kluge Anspielungen drin, Momente, die an Michael Jackson erinnerten oder an ‘Gangnam Style’ zum Beispiel.“ Insgesamt habe die Inszenierung sowie das Bühnenbild sehr ihrem Geschmack entsprochen. „Man freut sich über Dotzauer und Rosendorfsky. Aber am besten gespielt hat Philippe Spiegel als Darsteller des Grafen Boni, das war richtig komödiantisch.“

„Ich bin total begeistert“, lobt Bernhard Hummel aus Neu-Ulm. „Das war einfach sehr, sehr gut. Es war amüsant, witzig, in Teilen auch tiefsinnig – einfach klasse. Man kann einen Abend lang einfach alles andere vergessen!“ Das Ende allerdings sei dann „der Kick“, findet Hummel. „Es überrascht total und ist sehr wahrhaftig. Die Frau, die auf das Leben gewartet hat, muss wegen des Krieges wieder warten.“

Auf Elke Hüler-Kern aus Ulm wirkte der Schluss eher gegenteilig: „Eigentlich hat mir die Inszenierung ganz gut gefallen. Aber am Ende war mir zu viel Herzschmerz. Der Beginn des Ersten Weltkrieges in die Operette hinein, das war mir zu schwer, die Leichtigkeit war weg.“ Sie habe sich gefragt, ob am Bahnhof ein Schutzengel oder ein Todesengel sitze, erklärt sie.

„Es hat mir ausgesprochen gut gefallen“, lobt Rita Mayer aus Dresden, die zu Besuch in Ulm ist. „Die Inszenierung hat einen Humor, der unaufdringlich ist und eine wunderbare Leichtigkeit. Die Figuren waren sehr stimmig, diejenigen, die die Personen der Operette verkörpern, authentisch.“ Der tragische Schluss berühre sie. „Ich habe es bewundert, wie die Komtesse ihren Verlobten für seine Liebe frei gibt, und damit auf eine gute Partie verzichtet, wie sehr sie sich nach dem langen Warten nach dem Leben sehnt, und als sie endlich das Leben spüren will, sitzt sie wieder weinend und wartend da, weil ein Krieg ihr diese Lebendigkeit nimmt.“ Die Darstellung, wie die Komtesse zu sich selbst steht inmitten der gesellschaftlichen Erwartungen, sei sehr wertvoll.

„Ich war sehr positiv überrascht von dem Abend“, sagt Hans-Walter Roth aus Ulm. „Erfrischend! Und eine ausgesprochen gute Leistung gesanglich wie auch vom Philharmonischen Orchester her.“ Auch die Kostüme habe er als perfekt passend empfunden. „Gegen Ende fiel es meiner Ansicht nach etwas ab, aber den Beginn des Ersten Weltkrieges in das Operetten-Libretto einzuarbeiten, das liegt in der Hand der Inszenierung. Wir haben die Operette schon in Budapest gesehen, dort spielt man Kálmàn natürlich eher so wie in der großen Operetten-Ära, lustig und leicht.“

