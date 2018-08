23.08.2018

Punk-Rock in der Ulmer Bundesfestung

Internationale Bands beim Broken Fest

Von Petra Vögele

Am Samstag bebt ein Teil der Bundesfestung. Zum dritten Mal veranstaltet der Verein Broken Stage das Broken Fest in der Kienlesbergbastion. Der Club Action ist Schauplatz des eintägigen Festivals mit Punk-Rock-Bands aus Frankreich, England, Österreich und Deutschland. Die Ulmer Band I Saw Daylight springt kurzfristig für die Mönchengladbacher Formation All Aboard! ein und spielt ihren Melodic Hardcore. Beginn ist um 17 Uhr, bis Mitternacht laufen die Konzerte.

Das Wort Fest ist eine Art Erkennungsmerkmal für Punk-Rock-Festivals, wie Daniel Kropf erklärt. Er ist Vorsitzender des Vereins Broken Stage, der Live-Musik in Ulm fördern will und Konzerte auf verschiedenen Bühnen der Stadt organisiert. Unter anderem im Hemperium, dessen Mitarbeiter ihren patentierten Hanfburger auf dem Broken Fest verkaufen.

Das Open-Air-Festival, bei dem rund 200 Besucher erwartet werden, findet im Hinterhof des Club Action statt. Um 17 Uhr beginnen Old Runznickels aus Graz. Die Band spielt melodischen Punkrock mit Ska-Einflüssen. Aus der Region folgen Herogram aus Biberach. Weitere deutsche Vertreter sind Shoreline aus Münster und I Saw Daylight. The Run Up aus dem englischen Bristol bringen eine Mischung aus Melodic Punk Rock und Pop Punk auf die Bühne. Zwei Bands kommen aus Frankreich: Adversity spielen um 19.30 Uhr, den Abschluss des Festivals bilden Not Scientists. Ihr Sound kann als Melodic Post-Punk, Powerpop oder Indie bezeichnet werden. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins Innere des Action Club verlegt. (petr)

Im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro auf ulmtickets, an der Abendkasse für 17 Euro. Einlass ab 16.30 Uhr.

