25.02.2019

Pure Energie und eine Botschaft

Die Rockband Madsen bringt das ausverkaufte Roxy zum Kochen und überzeugt sowohl treue Fans als auch Neulinge mit einem feurigen, energiegeladenen Live-Auftritt. Die Musiker zeigen außerdem klare Haltung

Von Christoph Lotter

Wer die Indie-Rock-Band Madsen kennt, der weiß: musikalisch lässt die sich nur schwer verorten. Rock, Punk, Pop, ein bisschen was für softere Gemüter und sogar elektronische Beats finden sich im Repertoire der Männer aus dem niedersächsischen Wendland. Die Band besticht durch ihren ganz eigenen deutschsprachigen Stil – und sorgt am Samstagabend im ausverkauften Roxy, neben eben dieser Abwechslung, vor allem mit feuriger Energie für einen gelungenen Live-Auftritt.

Die drei Madsen-Brüder und ihr Bassist Niko Maurer, unterstützt von Keyboarderin Lisa Nicklisch, spielen Songs aus ihrer über fünfzehnjährigen Bandgeschichte und haben die Masse von Sekunde eins an fest in ihrer Hand. Immer wieder gibt es „Madsen, Madsen“-Chöre der rund 1200 Fans, begleitet von rhythmischem Klatschen. Das Publikum nimmt Sänger und Gitarrist Sebastian Madsen auch nicht übel, dass an diesem Abend nicht jeder Ton perfekt sitzt – noch am Morgen war der Madsen-Frontmann von Heiserkeit geplagt.

Umhüllt von einer rötlich angehauchten Lichtshow präsentiert die Band Songs ihres neuen Albums „Lichtjahre“. Auf die Spitze treibt die Stimmung „Ich tanze mit mir allein“ – aber auch „Keiner“ oder „Rückenwind“ kommen gut an. Das Publikum feiert auch die Klassiker der Band. Schlagzeuger Sascha Madsen springt etwa zu „Nachtbaden“ als Stagediver in die Menge und lässt sich einmal quer durch die Halle tragen, während Niko Maurer dazu wild seinen lockigen Haarschopf im Takt schwingt.

Doch Madsen hat auch Inhalt. Die Band zeigt seit Jahren politisch Flagge. Sänger Sebastian widmet den Song „Du schreibst Geschichte“ den Flüchtlingen – eine klare Botschaft. Die Band positioniert sich auch an diesem Abend deutlich gegen Rechtsradikalismus. Das Publikum ist da ganz bei den Musikern und quittiert die Botschaft mit langem Applaus und zustimmenden Rufen.

Nicht ganz so tief gehend, aber nicht weniger wichtig mutet die Widmung von Gitarrist Johannes Madsen an: Die Eltern der drei Madsen-Brüder haben sich im Roxy unter die Fans gemischt – ihre Söhne danken es ihnen mit dem Song „Kompass“. Kaum mehr zu halten ist das Publikum als die Band ihren ersten Hit „Die Perfektion“ aus dem Jahr 2005 anstimmt. Die Fans singen jede Zeile lauthals mit und Sänger Sebastian setzt dem Refrain mit dem „Alle-hinsetzen-und-dann-gleichzeitig-aufspringen-Spiel“ die Krone auf.

Mit „Lass die Musik an“, einem ihrer Stücke aus dem Album „Wo es beginnt“ von 2012, das bundesweit großen Erfolg hatte, entlassen Madsen ihre Fans in die Nacht – nicht ohne einen besonderen Gruß: Exakt vor zehn Jahren sind die Wendländer zum ersten Mal in Ulm aufgetreten. „Wir kommen wieder“, verspricht Sänger Sebastian. Darauf können wir uns freuen.

