Putte zeigt die Melancholie hinter dem Bildschirm

Umgeben von der eigenen Kunst: Georg Lisek in seiner Ausstellung „Last words before standby mode“.

Der Leipziger Georg Lisek berührt in dem Neu-Ulmer Projektraum Putte: Seine Videoarbeiten zeigen Mitleid für das Schicksal virtueller Wesen.

Von Marcus Golling

Auch Pflanzen können mit ihrem Leben unzufrieden sein. In der Welt des Künstlers Georg Lisek sogar eine Plastikpflanze. „I would if I could“ – „Ich würde, wenn ich könnte“ – wiederholt das künstliche Gewächs immer wieder mit seinem per Beamer auf die Blätter projizierten Marilyn-Monroe-Schmollmund. Aber was soll so ein Ding schon können, eingesperrt in einen Blumentopf und nur dazu da, ein Büro zu zieren? Lisek interessiert sich für virtuelle Wesen, die in der Logik ihrer künstlichen Umgebung gefangen sind. In der Neu-Ulmer Putte ist nun eine auf eigenwillige Weise berührende Ausstellung des gebürtigen Berliners zu sehen.

Liseks Mittel der Wahl ist das bewegte Bild. Sechs Videoarbeiten hat er mitgebracht, die alle um diesen Zustand des Dazwischen-Seins kreisen. Ein Ballon schwebt durch monumentale Ausstellungsräume und lamentiert dabei über die Kunst und das Leben. Eine weibliche Figur würde offenbar gerne sprechen, doch statt eines Mundes hat sie ein Ladesymbol. Ein Moderator scheint etwas Großes ankündigen zu wollen, doch er schafft es nicht über Begrüßungsfloskeln hinaus – während das Bild flackert, als stünde die Verbindung vor dem Zusammenbruch.

Georg Lisek studierte in Dresden und Halle

„Last words before standby mode“ („Letzte Worte vor dem Stand-by-Modus“) hat Lisek, der an den Kunsthochschulen in Dresden und Halle studierte und nun in Leipzig lebt, seine Ausstellung genannt. Wobei der Stand-by-Modus das Äquivalent zum Tod im echten Leben ist. Insofern durchweht eine große Melancholie, aber auch Empathie die Kunst des 33-Jährigen. „Wenn wir solche Wesen schaffen, haben wir auch die Verantwortung für sie“, findet der Leipziger.

Die stärkste Arbeit Liseks hängt aber im kleinen Raum der Putte. Es ist eine Installation mit drei einander gegenüberliegenden Monitoren, auf denen drei am Computer konstruierte Körper zu sehen sind, die immer weiter deformiert werden. Sie sind der programmierten Physik der Software schutzlos ausgeliefert. Dazu erfüllt ein mehrstimmiges Summen den Raum, ein trauriger und doch tröstlicher Gesang von der Ausweglosigkeit des Seins. Es ist Liseks eigene Stimme, die man hört.

Bis 16. Dezember geöffnet, Freitag 16 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag 14 bis 18 Uhr.

