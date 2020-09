vor 18 Min.

Quad überschlägt sich bei Weißenhorn: Fahrer und Mitfahrer werden verletzt

Zwischen Weißenhorn und Pfaffenhofen ist am Montagabend ein Quad mit einem Auto zusammengestoßen. Zwei Männer müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Einmündung der Erbishofener Straße in die Staatsstraße 2020 nördlich von Weißenhorn ist am Montagabend ein Quad mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt, das Auto kam nach rechts von der Straße ab.

Ein Ausweichmanöver führt in ein Maisfeld

Dem Polizeibericht zufolge bog der Fahrer des Quads gegen 18 Uhr von der Erbishofener Straße in die Staatsstraße in Richtung Weißenhorn ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Pfaffenhofen kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, worauf sich das Quad überschlug. Die 21 Jahre alte Autofahrerin kam durch ihr Ausweichmanöver nach rechts von der Fahrbahn ab, erst in einem Maisfeld kam das Fahrzeug zum Stehen.

Der 37-jährige Quad-Fahrer und sein 30-jähriger Sozius wurden bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen in die Stiftungsklinik nach Weißenhorn gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt. (az)

