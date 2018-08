15:24 Uhr

Qualmender Grill löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

Der vermeintliche Brand entpuppt sich als harmlos und ungefährlich. Der Mann am Grill war sogar vorbildlich ausgerüstet.

Wegen eines vermeintlichen Brandes sind am Mittwoch in Ulm die Rettungsdienste mit großem Aufgebot angerückt. Eine Zeugin meldete gegen 20 Uhr starken Rauch in der Sedanstraße. Feuerwehr und Polizei machten sich mit mehreren Fahrzeugen auf den Weg und forschten nach der Ursache.

Schließlich wurden sie fündig: Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses wurde gegrillt. Beim Anfeuern des Grills qualmte die feuchte Holzkohle. Für die Anwohner bestand keine Gefahr. Der 37 Jahre alte Griller hielt für alle Fälle vorbildlich einen Feuerlöscher parat. (az)

