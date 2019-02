26.02.2019

R. Kelly in Haft: Arena stoppt Vorverkauf

Hallenbetreiber will Konzert absagen

Die Ratiopharm-Arena will R. Kelly nicht mehr: Seit Montag ist der Vorverkauf für das Konzert auf der Website der Neu-Ulmer Halle gestoppt. Wie Prokurist Richard King auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, will der Hallenbetreiber das für Freitag, 12. April, geplante Konzert absagen. Grund sind die jüngsten Ereignisse: Der US-Sänger befindet sich derzeit in Haft, nachdem er sich am Freitag der Polizei in Chicago gestellt hat. Gegen Kelly liegt laut Medienberichten eine Anklage wegen zehn Fällen von sexuellem Missbrauch vor; ein Teil der Opfer war zum Tatzeitpunkt offenbar minderjährig. Schon seit Jahren gibt es immer wieder Missbrauchsvorwürfe gegen den erfolgreichen R&B-Sänger, zuletzt in einer mehrteiligen Fernsehdokumentation.

Die Ratiopharm-Arena hatte den Auftritt von R. Kelly ins Programm genommen, nach dem die Verantwortlichen des Glaspalastes Sindelfingen ihrerseits das Konzert abgesagt hatten – auf öffentlichen Druck hin. Die Neu-Ulmer hatten sich im Vertrag mit dem Veranstalter ein einseitiges Kündigungsrecht gesichert. Dieses gilt, wie die Betreiberfirma vor knapp drei Wochen mitteilte, für den Fall, dass Kelly verurteilt wird oder die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen einräumt. Dies ist bislang nicht geschehen, Kelly plädierte gestern bei einer Anhörung auf „nicht schuldig“. Laut Prokurist King werden „die vertraglichen Bedingungen im Hinblick auf die Veranstaltung“ derzeit geprüft. In den kommenden Tagen soll die Entscheidung bekannt gegeben werden.

Unterdessen hat auch der Veranstalter angekündigt, den Vorverkauf seinerseits zu unterbrechen – mindestens bis zum nächsten Anhörungstermin im März. Doch auch die Organisatoren sind inzwischen nicht mehr optimistisch: „Momentan, und das müssen auch wir uns eingestehen, stehen die Chancen auf die Tour eher schlecht, dennoch möchten wir das Ergebnis des Termins abwarten“, heißt es bei Facebook. Am Montagnachmittag waren jedoch online über Eventim noch Karten für rund 124 Euro erhältlich. Ticket-Rückerstattungen sind laut Veranstalter erst bei einer definitiven Absage des Konzerts möglich. (mgo) "Kommentar"Panorama

