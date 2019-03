vor 42 Min.

Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß

Schwerer Unfall zwischen Holzschwang und Hittistetten

Ein 81 Jahre alter Radfahrer ist am Sonntagmittag zwischen dem Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang und dem Sendener Stadtteil Hittistetten tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann gegen halb zwölf Uhr mittags die Staatsstraße 2029 auf Höhe der Einmündung Weiler überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Motorrad eines 59-Jährigen. Dieser konnte den Unfall trotz eines Ausweichmanöver nicht verhindern. Er erfasste das Hinterrad des Fahrrads mit dem Vorderrad seines Motorrads und zerriss das Fahrrad in mehrere Teile. Der Radfahrer wurde von seinem Gefährt geschleudert und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Motorradfahrer konnte seine Maschine abfangen und kurz hinter der Unfallstelle sicher zum Stehen bringen. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und ein Krankenwagen waren im Einsatz. Auch ein Mitarbeiter der Notfallseelsorge war am Unfallort, um den Augenzeugen und Angehörigen Erste Hilfe für ihre Seele zu leisten.

Die Feuerwehr sperrte die Straße für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallermittlung der Polizei. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1300 Euro. (heck)

Themen Folgen