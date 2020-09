vor 16 Min.

Radfahrer stoßen zusammen: 17-Jähriger ohne Helm auf Gehweg unterwegs

Bei einem Fahrradunfall in Ulm wurden zwei Menschen verletzt.

Zwei verletzte Radfahrer sind das Ergebnis eines Unfalls in Ulm. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Ein 17-Jähriger fuhr am Montag gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad verbotswidrig auf einem Gehweg im Thüringenweg. Er bog in die Böfinger Steige ein. Dort fuhr auf dem Radweg ein 57-jähriger Mountainbiker.

Der 57-Jährige hatte Vorrang, wurde aber laut Polizei vom 17-Jährigen übersehen. Die beiden Radfahrer stießen zusammen.

Bei dem Sturz erlitt der 17-Jährige eine Verletzung am Kopf. Er trug keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 57-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Auch er kam in ein Krankenhaus. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen