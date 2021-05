Radfahrer stürzt plötzlich und bleibt bewusstlos liegen

Wohl wegen eines gesundheitlichen Problems stürzt ein Radfahrer bei Straß plötzlich, Rettungswagen und Rettungshubschrauber kommen. Der Unfall endet glimpflich.

Vermutlich wegen eines gesundheitlichen Problems ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag bei Straß gestürzt und ohne Bewusstsein liegen geblieben. Die Polizei berichtet, dass ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen zum Einsatzort gekommen seien.

Dem Bericht zufolge war der 69 Jahre alte Mann am Donnerstagnachmittag gegen 16.55 Uhr auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2023 von Silheim in Richtung Straß unterwegs. Wie Zeugen berichteten, verriss der Radfahrer plötzlich den Lenker, kam alleinbeteiligt zum Sturz und war nicht bei Bewusstsein. Letztlich wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in die Ulmer Uniklinik gebracht. Durch den Sturz selbst wurde der 69-Jährige leicht verletzt. Unfallursächlich dürfte ein gesundheitliches Problem sein. (AZ)

Lesen Sie auch: