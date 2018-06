vor 42 Min.

Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend in Gerlenhofen ereignet.

Ein 69-Fahrradfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in Neu-Ulm schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann war gegen 19.45 Uhr auf dem Gehweg entlang der Hausener Straße in Gerlenhofen in östliche Richtung unterwegs. Hierbei stürzte er der Polizei zufolge ohne Fremdeinwirkung nach rechts zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Ablauf des Geschehens geben können, können sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden. (az)

