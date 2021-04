Radfahrer wird in Ulm von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist ein Mann in Ulm schwer verletzt worden. Er war mit seinem Rad in eine Schiene geraten.

Schwere Kopfverletzungen hat am Samstagvormittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Ulmer Eselsberg erlitten. Kurz vor zehn Uhr vormittags war der 26-Jährige auf dem Mähringer Weg bergab unterwegs, dort sind auch die Gleise der Straßenbahnlinie 2 verlegt. Auf Höhe der Straße Landfriedbühl wollte der Radfahrer trotz durchgezogener Mittellinie nach links abbiegen, so die Polizei.

Gleichzeitig kam ihm eine bergauf fahrende Straßenbahn entgegen, dadurch wurde der Radfahrer auf seiner Fahrspur unsicher und geriet mit den schmalen Reifen seines Fahrrades in eine Rillenschiene des Straßenbahngleises.

Nach dem Unfall in Ulm sichert die Verkehrspolizei Laupheim die Spuren

Das Fahrrad kippte und der Radfahrer stürzte genau vor die entgegenkommende Straßenbahn. Mit seinem Fahrradhelm prallte er gegen die Frontschürze der Straßenbahn und geriet teilweise unter die Straßenbahn, der junge Mann wurde am Kopf schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Unfallzeugen und den Notarzt wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Ein Notfallseelsorge kümmerte sich um den Straßenbahnfahrer. Der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Laupheim sicherte die Spuren an der Unfallstelle. Bis zur Räumung der Unfallstelle war der Mähringer Weg fast zwei Stunden gesperrt.

