vor 26 Min.

Radfahrer zertrümmert Autoscheibe: Frau leicht verletzt

Sehr seltsam und aggressiv hat sich am Sonntagabend im Weißenhorner Stadtteil Oberhausen verhalten.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn sucht Zeugen eines kuriosen Vorfalls, der sich am Sonntagabend im Stadtteil Oberhausen zugetragen hat.

Ein kurioser Vorfall auf der Von-Katzbeck-Straße in Oberhausen beschäftigt derzeit die Polizeiinspektion Weißenhorn. Wie diese mitteilt, war am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr eine 68 Jahre alte Autofahrerin in östlicher Richtung unterwegs. Vor ihr fuhr ein unbekannter Radfahrer, den die Frau wegen des Gegenverkehrs und des kurvigen Straßenverlaufs zunächst nicht überholen konnte.

Der Radfahrer konnte unerkannt entkommen

Als ein gefahrloses Überholen möglich war, fuhr die Autofahrerin langsam am Fahrrad vorbei. Dabei winkte der Radfahrer, sodass die 68-Jährige anhielt. Der Unbekannte hielt allerdings nicht an, sondern überholte das Auto. Währenddessen schlug er mit der Hand gegen die Fahrerscheibe des Autos. Das Glas splitterte, wodurch die 68-Jährige leicht im Gesicht verletzt wurde. Der Radfahrer konnte unerkannt entkommen. Um die Sache aufzuklären, sucht die Polizeiinspektion Weißenhorn nun Zeugen des Vorfalls. (az)

Zeugen werden gebeten, unter Telefon 07309/96550 anzurufen.

Themen Folgen