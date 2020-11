vor 16 Min.

Radfahrerin wird am Illerwehr bei Senden von Fußgängern angehalten - und getreten

Nach dem Vorfall am Illerwehr in Senden ermittelt jetzt die Polizei.

Eine Frau ist mit dem Rad am Mühlbach im Bereich des Illerwehrs in Senden unterwegs. Zwei Personen begegnen ihr, jetzt ermittelt die Polizei.

Eine Radfahrerin ist am Sonntag gegen 14 Uhr bei Senden von Fußgängern angehalten und anschließend getreten worden. Die Frau auf dem Rad wurde dabei leicht verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht nach dem Unbekannten.

Demnach war die Radfahrer gegen 14 Uhr am Mühlbach im Bereich des Illerwehrs an einer relativ engen Stelle unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen ihr zwei Personen, ein Mann und eine Frau, entgegen, wobei sich der Mann ihr in den Weg stellte. Er packte sie an der Jacke und sagte ihr, dass sie hier an besagter Stelle nicht fahren dürfe. Im Anschluss trat er ihr mit dem Fuß gegen das Schienbein.

Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizeistation Senden ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung gegen den bis dato noch unbekannten Mann. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen