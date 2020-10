06:01 Uhr

Radler und Rollerfahrer gegen Fußgänger?

Plus Zur Bürgerversammlung in Neu-Ulm kamen zwar wenige Besucher, aber dafür gab es viel Diskussionsbedarf. Vor allem beim Thema Verkehr

Von Ronald Hinzpeter

So hatte sich Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ihre erste Bürgerversammlung nicht gewünscht: Im Edwin-Scharff-Haus blickte sie auf höchst schütter besetzte Tischreihen. Gerade mal 37 Menschen waren gekommen. Schuld daran trug natürlich das Coronavirus, das die Verwaltung aus Hygienegründen dazu zwang, die Besucherinnen und Besucher in gebührendem Abstand zu platzieren. Sie hatten sich zudem für den Abend anmelden müssen. OB Albsteiger räumte ein, sie hätte sich eine solche Situation gerne erspart. Sie wolle nicht nur von ihrem Büro aus Mails und Telefonate beantworten, sondern den Menschen „auch in die Augen gucken können. Das geht mir ziemlich ab“. Und so schaute sie denn nur in die Augen der 37 Gekommenen, die jedoch dennoch einiges zu diskutieren hatten.

Besucherin: Radler sind eine Zumutung

Etwa das Thema Radfahrer und E-Scooter. So empfand es eine Frau aus Offenhausen als Zumutung, wie die Radler durch die Reihen der Fußgänger kurven, nicht zuletzt am Donauufer. Kinder könne man auf den Gehwegen schon gar nicht mehr laufen lassen. Der einstige Stadtrat Wolf-Dieter Freyberger stieß ins gleiche Horn. Er hat beobachtet, dass durch den zunehmenden Fahrradverkehr auch mehr Anarchie herrsche. Die werde durch die E-Bikes noch verschärft. Und dann sind da ja auch noch die Elektroroller, die sich seit diesem Jahr im öffentlichen Raum breitmachen. Wer denn die Firmen dazu ermächtigt habe, wollte ein Besucher wissen. Die schwächsten Verkehrsteilnehmer seien doch die Fußgänger, und die müssten geschützt werden.

Corona macht es nicht nur möglich, sondern notwendig: Gähnend leere Besucherreihen bei der Neu-Ulmer Bürgerversammlung. Bild: Ronald Hinzpeter

Im Fall der kleinen Elektroflitzer könne die Stadt kaum etwas machen, erklärte Stadtbaudirektor Markus Krämer: „Die Dinger sind zulässig, da haben wir nicht viel zu melden.“ Was die Interessenskonflikte von Radlern und Fußgängern betrifft, so sei der Platz im öffentlichen Raum eben nicht vermehrbar. Allerdings, versicherte Krämer, werde bei Straßenneugestaltungen, wie etwa der Reuttier Straße, darauf geachtet, diesen Raum gerecht aufzuteilen. Allerdings könne die Stadtverwaltung niemanden erziehen. Das fällt eher in den Bereich der Ordnungshüter. Neu-Ulms Vize-Polizeichef Thomas Merk weiß, dass die schnellen E-Bikes „schon ein großes Problem“ darstellten, zumal sie sich sogar auf Tempo 50 frisieren ließen. Die Polizei könne regulierend eingreifen und werde der Sache auch vehement nachgehen. So laufen nach seiner Darstellung innerhalb der Polizeiinspektion bereits die Vorbereitungen für zwei Fahrradstreifen, derzeit werden die Teams zusammengestellt. Als Zweiradfahrer habe man „eine andere Sicht auf die Stadt“. Er weiß um die „unbefriedigende und gefährliche Situation“, aber: „Wir haben auch noch andere Baustellen“.

Warum dauert der Bau der Gänstorbrücke so lange?

Eine Großbaustelle wird in absehbarer Zeit die marode Gänstorbrücke, die komplett neu ersteht. In diesem Zusammenhang tauchte die Frage auf, warum es in Genua gelinge eine neue Brücke innerhalb von neun Monaten zu bauen und hier daure es fünf Jahre. Katrin Albsteiger räumte ein: „Wir hätten es auch gerne schneller.“ Doch es müsse viel bedacht werden, denn wenn die Planung lückenhaft sei, dann werde auch entsprechend geklagt. Der Stadtbaudirektor verteidigte den gründlichen Planungsprozess, denn er sei transparent, jeder könne mitreden – „dafür ist sehr lange gekämpft worden“ – und die Vergabe der Arbeiten erfolge so, dass keine Mauscheleien möglich seien – „anders als in anderen Ländern“.

Golden Tulip soll kein Stundenhotel werden

Für Wirbel hatte zuletzt die Schließung des Hotels Golden Tulip gesorgt und vor allem der Verdacht, es könnte zum Stundenhotel werden. „Das gefällt keinem Neu-Ulmer Bürger“, sagte eine Besucherin. Die Antwort der Oberbürgermeisterin: „Das ist auch nicht in meinem Sinne.“ Anton Bullinger, als Dezernatsleiter unter anderem zuständig für Bürgerdienste, stellte klar, dass Prostitution dort keinen Platz habe: „Der Bereich ist Sperrbezirk.“

