01.03.2018

Ralf Schmitz plaudert aus der Schule

Wir verlosen Karten für Auftritt im CCU

Er, Komiker, Autor, Moderator, Schauspieler, Synchron-Sprecher und Musiker in Personalunion – und derzeit mit seinem sechsten Bühnenprogramm unterwegs durch Deutschland: Ralf Schmitz kommt mit seinem mittlerweile sechsten Live-Programm „Schmitzenklasse“ am Sonntag, 18. März, um 18 Uhr ins Congress Centrum Ulm. In diesem nimmt der Rheinländer das Publikum mit auf eine (Klassen)Fahrt – zurück in die Schulzeit mit verrückten Lehrern, Freistunden, schlechten Noten und ebenso schlecht belegten Pausenbroten.

Schmitz’ TV-Karriere startete mit der Sketchcomedy „Die dreisten Drei“, er war festes Ensemblemitglied und Protagonist der „Schillerstraße“, häufig zu Gast bei „Genial daneben“ und Gastgeber eigener Shows, zuletzt des Dating-Formats „Take Me Out“ auf RTL. In den beiden Otto-Waalkes-Kinoerfolgen „7 Zwerge“ sahen ihn mehr als 13 Millionen Zuschauer. Seine drei Bücher „Schmitz‘ Katze“, „Schmitz‘ Mama“ und „Schmitz‘ Häuschen“ waren Bestseller.

NUZ-Leser haben die Chance, die „Schmitzenklasse“ kostenlos zu besuchen: Wir verlosen dreimal zwei Karten fürs CCU. Wer gewinnen will, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Ralf Schmitz“ an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 6. März, 10 Uhr. Wichtig: Vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Wir wünschen viel Glück! (az)

Karten gibt es bei Blende 22, Augsburger Straße 26, in Neu-Ulm, Telefon 0731/6021597.