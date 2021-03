15:00 Uhr

Randale in Neu-Ulm wegen Corona-Regeln bei der Essensausgabe

Wer keine Regeln beachtet, kann auch in der Kantine Ärger bekommen. Das hat sich gerade erst wieder in Neu-Ulm gezeigt.

Zwei Vorfälle in Neu-Ulm zeigen, wie die Nerven in Asylunterkünften in Neu-Ulm völlig blank liegen.

In der Asylbewerbereinrichtung „Im Starkfeld“ randalierte am Sonntagnachmittag ein 20-jähriger Mann. Da der Mann die Hygienevorschriften bei der Essenausgabe missachtete, war es zwischen dem Mann und den Sicherheitskräften zum Streit gekommen.

Er geriet hierbei so in Rage, dass er zunächst drei Sicherheitsleute beleidigte und auch körperlich anging. Der aggressive Mann wurde daraufhin von den Sicherheitskräften zu Boden gebracht. Der Mann wehrte er sich gegen die Sicherheitskräfte durch Sperren und verletzte sich hierbei selbst am Zeh. Ein Sicherheitsmann erlitt bei der Auseinandersetzung Schürfwunden am Unterarm, ein Weiterer eine Prellung am Knie.

Der 20-Jährige wurde zunächst zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht, medizinisch versorgt und nach Rücksprache mit dem diensthabenden Richter wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung ein.

Gewalt vor Obdachlosenheim in Neu-Ulm

Vor einem Obdachlosenheim in der Wileystraße am es am Sonntagabend zu einer Körperverletzung. Vor der Unterkunft war es zunächst zu einem Streit zwischen einem 38-jährigen und 41-jährigen Bewohner der Unterkunft gekommen. Im Laufe des Streites trat der alkoholisierte 41-Jährige dem 38-Jährigen gegen das Knie. Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Der 41-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt.

