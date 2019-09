18:05 Uhr

Randalierer schlägt Bekannte und bespuckt einen Polizisten

Ein 30-Jähriger fällt in Neu-Ulm völlig aus der Rolle und wird schließlich in die Psychiatrie gebracht.

Ein stark betrunkener Randalierer hat in Neu-Ulm die Polizei auf Trab gehalten. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor eine Bekannte geschlagen und mit dem Tode bedroht.

Mit einer Geste Kopfschuss angedeutet

Wie die Polizei am Wochenende meldete, warf der Mann am Freitag gegen 15.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Schwabenstraße Blumentöpfe auf den Gehweg. Als eine Streife eintraf, konnte sich der Betrunkene nicht ausweisen und wurde deshalb zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht. Dort fanden die Beamten heraus, dass es sich um einen polizeibekannten 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelt. Da er mehr als 2,5 Promille im Blut hatte und weitere Störungen zu befürchten waren, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Laut Polizei zeigte er sich darüber sehr aufgebracht und wurde aggressiv. Er drohte, mit seinem Kopf die Schleusentür zu zertrümmern und die Beamten zu schlagen. Einem Polizisten drohte er damit, ihn umzubringen, und deutete mit einer Geste einen Kopfschuss an. Dabei spuckte er dem Beamten ins Gesicht.

30-Jähriger wird bei der Neu-Ulmer Polizei gefesselt

Um einen möglichen Angriff zu unterbinden, wurde der 30-Jährige mit Zwang zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei leistete er Widerstand. Erst nach langem Zureden beruhigte er sich, so die Polizei – aber nicht lange. Als ihm von einer Ärztin Blut entnommen werden sollte, schlug er seinen Kopf mehrfach gegen den Tisch, weshalb er erneut fixiert werden musste. Schließlich wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Bekannte wurde geschlagen und mit dem Tode bedroht

Am selben Abend meldete sich eine 40-jährige Frau bei der Neu-Ulmer Polizei, um Anzeige zu erstatten. Sie hatte einem Bekannten erlaubt, sich eine gewisse Zeit bei ihr einzuquartieren. Als sie ihn aufforderte, die Wohnung zu verlassen, kam es zum Streit. Der Mann schlug der 40-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und drohte, sie umzubringen, sollte sie die Polizei rufen. Aus Angst ließ die Frau den Bekannten erneut bei sich schlafen und unternahm zunächst nichts. Am nächsten Morgen war der Mann samt Wohnungsschlüssel weg. Da sie nun befürchtete, der Aggressor könnte jederzeit in ihre Wohnung kommen, ging sie am Freitagabend zur Polizei.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Bekannten um den 30-Jährigen, der sich bereits in einer geschlossenen Einrichtung befand. Dort wurden dem Randalierer die Schlüssel der Frau abgenommen. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Bedrohung, Diebstahls, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (az)

