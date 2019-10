vor 42 Min.

Raser und Lärm nerven Wullenstetter

Zu laut und zu schnell: Der Verkehr auf der Römerstraße in Wullenstetten bereitet den Anwohnern seit Jahren sorgen. Auch auf der jüngsten Bürgerversammlung sprachen sie das Thema wieder an.

Die Anwohner klagen über Probleme in der Römerstraße. Auch an anderer Stelle bereitet der Verkehr Sorgen

Von Angela Häusler

Altbekannte Probleme thematisierten die Wullenstetter in der Bürgerversammlung des Sendener Ortsteils am Mittwoch: Raser und Lärm in der Römerstraße sowie Verkehrschaos in der Langen Straße machen den Anwohnern Sorgen. An der Römerstraße sei es wegen des Verkehrs „wahnsinnig laut“, halte man sich draußen auf, verstehe man sein eigenes Wort nicht, klagte eine Anwohnerin. Zudem werde viel zu schnell gefahren, besonders am Ortseingang aus Richtung Witzighausen, beschwerte sich eine andere Frau, man könne dort kaum die Straße überqueren.

Weil ein Verkehrskreisel am Ortseingang nicht möglich sei, gebe es eventuell die Chance, eine Ampel zu installieren, die abhängig von der Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf Rot umschaltet, überlegte Bürgermeister Raphael Bögge. Für alle Maßnahmen aber brauche die Stadt die Erlaubnis des Staatlichen Bauamts in Krumbach, da die Römerstraße eine Staatsstraße ist. So sei es ein Erfolg, dass dort jetzt ein Schutzstreifen für Radler ermöglicht wurde. Ein weiterer Zebrastreifen, wie von einer Wullenstetterin angeregt, werde sich kaum umsetzen lassen, so die Einschätzung des Rathauschefs – zumal solche Streifen auch nicht als Maßnahme zur Geschwindigkeitsreduktion geeignet seien.

Dass auch in der Bachstraße und Langen Straße ein Verkehrschaos entsteht, wenn das neue Baugebiet „Am Stadtpark“ fertig ist, glaubte ein anderer Bürger. Ohne eine Osttangente werde es bezüglich des Verkehrs nicht mehr gehen. Und die müsse her, bevor die geplante Erweiterung der A7 bei Witzighausen gebaut wird, forderte der Mann: „Das ist unsere letzte Chance.“ Auch Bögge betonte: „Wir brauchen eine Tangente.“ Allerdings gebe es mittlerweile Stadträte, die das infrage stellten. Die Stadt sei wegen der Umfahrung im Gespräch mit dem Staatlichen Bauamt und der Autobahndirektion. Ein anderer Fragesteller sorgte sich um die Kanalisation rund um die Lange Straße. Die Entwässerung werde nicht mehr funktionieren, wenn das Areal auf der Halde bebaut sei. Bögges Hinweis auf den geplanten Bau eines zusätzlichen Regenrückhaltebeckens am Hollgraben erschien dem Anwohner nicht ausreichend.

Die im Bau befindliche Aula an der Grundschule gehörte zu den Projekten, über die Bögge aus dem Ortsteil berichtete. Sie werde voraussichtlich im Februar kommenden Jahres bezugsfertig, erklärte er. Noch heuer starten soll der Anbau am Feuerwehrgerätehaus in der Zedernstraße: Gerätehalle und Jugendraum sind dort eingeplant, fertig sein soll alles im kommenden Frühling. Kosten wird der Bau 220000 Euro, die Stadt erwartet 30000 Euro an Zuschüssen.