Raserei, Lärm und Corona-Verstöße: Über 300 Platzverweise und 100 Anzeigen

Plus Die Polizei Ulm kontrolliert das Partyleben am Wochenende. Das Ergebnis: Mehr als 100 Anzeigen wegen Corona-Regel-Verstößen und 300 Platzverweise.

Der Einsatz der Polizei in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung gegen nächtliche Ruhestörungen und große Treffen auf Parkplätzen zeigt Wirkung. Während am Freitag unter den Feierwilligen auf den Plätzen meist Vernunft herrschte, musste die Polizei am Samstagabend durchgreifen. Was ist alles vorgefallen? Hier ein Überblick.

Konsequenzen gegen Regelverstöße waren seit Tagen angedroht worden – das Ergebnis am Wochenende lautete: mehr als 100 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und 250 Platzverweise.

Von Raserei bis Corona-Regelverstoß: Die Polizei Ulm greift ein

Schon am Freitagabend waren Dutzende Einsatzwagen an großen Parkplätzen in der Ulmer Kernstadt zu sehen. Streifen der Polizei Ulm, gemeinsam mit Einsatzkräften aus Göppingen, waren auf dem Altstadtring und den Hauptverkehrsachsen unterwegs. Die Stadt hatte schon zu Geschäftsschluss viele Plätze vor Einkaufsmärkten mit Gittern abgesperrt.

In Ulm und Neu-Ulm hat die Polizei mit einer großen Auto-Tuning-Szene zu tun. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

Auf dem Parkplatz vor dem Fachmarktzentrum Blaubeurer Straße hatten sich an Wochenenden zuvor bis zu eintausend junge Menschen versammelt, nun waren es nur wenige Dutzend Kunden eines Schnellrestaurants, die bei ihren Autos mit Abstand ihr Essen verzehrten. Polizisten standen an der Einfahrt, sodass sich niemand traute, Unordnung und Müll auf dem Platz zu hinterlassen. Vereinzelt sprachen junge Menschen mit der Polizei, um zu erfahren, was aktuell erlaubt ist, oder um sich zu bedanken, dass den Übermütigen Grenzen aufgezeigt werden.

Am Samstagabend steigerte sich aber der Andrang, jungen Leute kamen teilweise aus dem Allgäu, Oberschwaben und dem Kreis Donau-Ries bis nach Ulm. Da die Parkplätze gesperrt oder stark kontrolliert wurden, verteilten sich die Partywilligen auch in umliegende Orte, so musste die Polizei auch in Ehingen, Blaustein, Dornstadt einschreiten.

Viel Lärm am Wochenende in den Ulmer Straßen

Krach erzeugte ein 25-Jähriger, der am Freitag durch die Neue Straße fuhr und dabei seinen Motor aufheulen ließ. Dafür erhält er ein Bußgeld. Weiteren Lärm löste eine junge Frau aus, die ihren Geburtstag feierte. Sie saß mit einer Freundin auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz und ein Internet-Video hatte sie dazu inspiriert, ein Plakat mitzubringen: „Ihr hupt, wir trinken“. Der Erfolg war groß, zahlreiche vorbeifahrende Autos hupten - und ein Fahrer beschenkte das Geburtstagkind mit weiterem Bier.

Auch auf bayerischer Seite meldeten Anwohner Ruhestörungen, so auch in Elchingen auf Supermarktparkplätzen und Baggerseen. Als die Polizei dort eintraf, flüchteten einige Fahrer, konnten aber wiedergefunden werden. Daraus folgten zahlreiche Anzeigen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und Corona-Regeln. Die Stadt Ulm hatte am Wochenende zusätzlich im Stadtkern zwei Blitzer aufgestellt, um Raser zu ertappen.

Bilanz eines Wochenendes in Ulm: Mehr als 300 Platzverweise

In Blaustein fuhr am Freitag ein Streifenwagen hinter einem Auto mit erkennbar betrunkenem Fahrer hinterher, nach Alkoholtests wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Eine Anzeige droht dem 37-Jährigen und auch in Ehingen musste eine betrunkene 29-Jährige ihren Führerschein abgeben.

Die Bilanz: Am Freitag wurden in und um Ulm rund 60 Platzverweise erteilt, die Betroffenen waren zwischen 17 und 42 Jahre alt. Dazu kamen gut zwanzig Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Am Samstag steigerte sich das um weitere 250 Platzverweise und 93 Anzeigen, denen immer ein belehrendes Gespräch durch die Polizei vorausging. Erst bei Uneinsichtigkeit folgte die Anzeige. Für die kommenden Wochenenden kündigte die Polizei an, weiter mit zahlreichen Kräften zu kontrollieren.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.