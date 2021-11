Rassismus-Streit um Münster-Krippe: Warum wird die Ausstellung im Museum verschoben?

Plus Das Museum Ulm verschiebt die für den Advent angekündigte Ausstellung über Martin Scheible, den Schöpfer der umstrittenen Münster-Krippe.

Die Komplikationen um die Weihnachtskrippe, die der Neu-Ulmer Künstler Martin Scheible vor fast hundert Jahren für das mit ihm befreundete junge Ehepaar Julius und Emilie Mößner schuf und die 1992 ins Ulmer Münster gebracht wurde, wo es bis dahin keine Weihnachtskrippe gegeben hatte, werden anscheinend nicht weniger: Die ursprünglich für den Advent angekündigte Scheible-Ausstellung im Museum Ulm ist ins neue Jahr verschoben.