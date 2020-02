17:45 Uhr

Rathaussturm in Ulm: Ab jetzt gilt Narrenfreiheit

Die Narrenzünfte übernehmen das Ulmer Rathaus. Im bunten Trubel fehlt allerdings die SPD-Fraktion, der aus aktuellem Anlass nicht zum Feiern zumute war.

Von Sophia Huber

Der Zeiger der Ulmer Rathausuhr springt auf die Fünf, die Narren ziehen ihre Masken ins Gesicht, pünktlich zum letzten Glockenschlag spielt der Fanfarenkorps den ersten Ton. Es ist ein buntes Treiben beim Rathaussturm der Narrenzünfte am Donnerstagnachmittag auf dem Rathausplatz in Ulm. Traditionell hat sich das Narrenkomitee (Nako) Ulm/ Neu-Ulm vier Spiele ausgedacht, bei denen jeweils ein Vertreter aus den sieben Narrenzünften gegen einen Vertreter aus dem Stadtrat oder der Verwaltung antreten muss.

Das Motto in diesem Jahr ist „250 Jahre Schneider von Ulm“, passend zum Jubiläumsjahr der Ulmer Stadtbekanntheit Albrecht Ludwig Berblinger. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch hat sich mottogetreu verkleidet: Mit einer großen Schere um den Hals und einer umgehängten Beinprothese stellt er den Berblinger nach. Bevor die Spiele beginnen, stellt Moderator Peer Gombert (Nako) die Stadträte vor. Es fällt auf, dass einige Namen fehlen. Die Stadträtinnen der SPD-Fraktion, Eva-Maria Glathe-Braun (Linke) und Anja Hirschel (Piratin) haben ihre Teilnahme am Rathaussturm abgesagt.

Die SPD-Fraktion hat aufgrund des Attentats in Hanau abgesagt

Nach dem Attentat in Hanau fühle es sich nicht richtig an: „Ich kann nicht lustige Faxen machen am Tag nach solch einer Tat, wenn woanders Mahnwachen sind und Menschen trauern“, twittert Anja Hirschel. Die Absage war beim Rathaussturm kein Thema, ebenso wenig wie das Attentat in Hanau selbst. Die Narren jedoch sind am Gumpigen in Bestform: In allen vier Spielen, egal ob Wissen, Geschicklichkeit oder Schnelligkeit, liegt die Hexennase weit vor der Politikernase. Im letzten Spiel müssen die Teilnehmer das Flugmodell, das an das Fluggerät Berblingers angelehnt ist, zusammenstecken und möglichst geradlinig und weit fliegen lassen. Der Stadtrat Reinhold Eichhorn kann das Flugzeug zwar schnell zusammenbauen, dieses legt aber eine Bruchlandung mitten auf dem Rathausplatz hin. Hoffentlich keine Prophezeiung für die Kommunalwahl am 15. März.

Die Narren gewinnen die Spiele, der Bürgermeister gibt den Schlüssel ab

Letztendlich muss sich Czisch geschlagen geben: „Die Narren waren einfach so gut, dass die Stadt keine Chance hatte.“ Nur widerwillig rückt er den großen Rathausschlüssel aus Pappe heraus, aus Sorge, er müsse faulenzen, wenn er nicht im Rathaus arbeiten könne. Als Tausch bekommt der Bürgermeister das Modellflugzeug aus dem Spiel. Bereits vor Verkündung des Endergebnisses winken einige Narren aus dem Rathausfenster. Dort gelten bis Aschermittwoch andere Regeln: keine Sperrstunde, freie Fahrt in der Straßenbahn für alle Narren und keine strengen Polizeikontrollen. Narrenfreiheit eben.





