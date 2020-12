13:08 Uhr

Ratiopharm bleibt Basketballern in Ulm/Neu-Ulm treu

Plus Der Mutterkonzern Teva verlängert seinen Vertrag um fünf Jahre. Dennoch spricht der Geschäftsführer von einer herausfordernden Situation.

Von Stefan Kümmritz

Das israelische Pharmaunternehmen Teva mit der Ulmer Arzneimittelmarke Ratiopharm bleibt weitere fünf Jahre Hauptsponsor und Namenspartner der Ulmer Basketballer.

Profisport ohne zahlungskräftige Sponsoren ist undenkbar. Wie eine jüngst veröffentlichte Werbeträgeranalyse ergab, ist das Interesse am Basketball in den vergangenen Jahren etwas gestiegen. Gerade in der Region Ulm/ Neu-Ulm. Ein Zeichen dafür ist, dass die Neu-Ulmer Arena bei Bundesligaspielen von Ratiopharm Ulm vor der Corona-Pandemie seit Jahren mit ganz wenigen Ausnahmen ausverkauft war.

Die Summe mit der Ratiopharm/Teva unterstützt, ist geheim

Das und die Erfolge des Vereins honoriert das Unternehmen Teva-Ratiopharm als Hauptsponsor und verlängert - das wurde am Samstag der Öffentlichkeit bekannt gegeben - sein nun schon 20 Jahre währendes Engagement um weitere fünf Jahre bis 2025. Mit welcher Summe das Unternehmen die Korbjäger unterstützt, wurde nicht verraten, den Worten von Ratiopharm-Geschäftsführer und bekennendem Basketball-Fan Andreas Burkhardt war aber zu entnehmen, dass die Zuwendungen erhöht wurden: „Wir haben der positiven Entwicklung des Vereins Rechnung getragen.“

Basketball ist in Neu-Ulm zur Marke geworden

Weil Basketball in Ulm und Neu-Ulm zu einer guten Marke geworden ist, nützt das Engagement natürlich auch dem Unternehmen. Vor allem nützt es aber dem Verein. „Die Verlängerung des Partnervertrags um fünf Jahre gibt dem Klub viel Planungssicherheit“, freute sich Andreas Oettel, der für die Finanzen zuständige Geschäftsführer der hiesigen Basketballer. „Uns fällt eine Last von den Schultern. In Anbetracht der momentanen Wirtschaftslage und dessen, dass wir die Spiele gerade ohne Zuschauer austragen müssen, ist dies für uns ein Riesenzeichen, weiter Gas zu geben und die Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben.“ Das Bekenntnis von Seiten des Partners sei vor allem ein positives Signal für die mittelfristige Situation des Clubs. „Die derzeitige Situation ist weiterhin enorm herausfordernd.“

Dem fügte Thomas Stoll als Geschäftsführer für die sportlichen Belange an: „Ich war immer glücklich, wenn von Ratiopharm wieder die Nachricht kam, dass unsere Partnerschaft verlängert wird. Ich hoffe auf eine Sogwirkung in Hinblick auf andere Sponsoren.

Wer schafft es aus Neu-Ulm in die NBA?

Ohne die Unterstützung von Teva-Ratiopharm wäre hier das lange Engagement von Per Günther, der Orange Campus und unser Jugendprojekt nicht möglich gewesen. Wir haben sehr gute Talente, die mittelfristig ins Bundesligateam eingebaut werden. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten fünf Jahren wieder einen Spieler haben werden, der es in die NBA schafft.“

Christoph Stoller, der Teva-Generalmanager für Deutschland und Österreich, betonte gegenüber dem Verein: „Auch in schweren Zeiten muss man zusammenhalten. Deshalb senden wir ein starkes und positives Signal. Man kann im Sport nur erfolgreich sein, wenn man langfristig denken und planen kann. Wir haben auch bei unseren Mitarbeitern Hardcore-Fans. Das Gemeinschaftsgefühl ist auch wichtig für die Innenwirkung.“ Dem fügte Andreas Burkhardt an: „Es gab bei den Basketballern ein ständiges Wachsen, sportlich wie wirtschaftlich. Der Verein ist erwachsen geworden.“ Dass er den Gewinn eines Titels „cool“ fände, verhehlte er nicht. Andreas Oettel hatte zuvor ins gleiche Horn gestoßen: „Ich hoffe, dass wir es beim Pokal-Top-Four im vierten Anlauf rocken.“ Gegner im Halbfinale ist jedoch Topfavorit Bayern München.

Der Hauptsponsor ist seit der Gründung des Vereins BBU’01 im Jahr 2001 an Bord. Seit dem Aufstieg im Jahr 2006 spielt Ratiopharm Ulm ununterbrochen in der Basketball Bundesliga und nahm bereits neun Mal an den Playoffs teil.

Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm und beschäftigt dort sowie in Blaubeuren-Weiler 2500 Mitarbeiter.

