vor 35 Min.

Rauch aus dem Ulmer Münster: So lief der Feuerwehreinsatz ab

Nachdem eine Streife der Polizei Rauch am Ulmer Münster entdeckten, eilte die Feuerwehr auf den Münsterplatz.

Plus Am höchsten Kirchturm der Welt wurde Rauch gesichtet. Feuerwehr und Rettungskräfte eilten zum Ulmer Münster. Der Einsatz weckte böse Erinnerungen.

Von Thomas Heckmann

Auf einer Streifenfahrt haben Mitarbeiter der Ulmer Stadtpolizei am Mittwochabend Rauch am Ulmer Münster, dem höchsten Kirchturm der Welt, bemerkt. Auf etwa 150 Meter Höhe des über 161 Meter hohen Kirchturmes waren Rauchschwaden sichtbar. Es wurde Rettungseinsatz in Gang gesetzt, der böse Erinnerungen weckte.

