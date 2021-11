Polizei kündigt verstärkte Kontrollen der Corona-Regeln an

Die Corona-Zahlen erreichen in vielen Regionen Rekordwerte. Jetzt verkündigt die Polizei an, die Einhaltung der Vorschriften (3G/2G) intensiver kontrollieren zu wollen.

Die Polizei will nach eigenen Angaben künftig verstärkt die Einhaltung der Corona-Vorschriften überwachen. Die Bevölkerung solle sich darauf verlassen können, dass die geltenden Vorschriften bei einem Restaurantaufenthalt oder dem Besuch einer Veranstaltung auch eingehalten werden, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Die Infektionszahlen hätten in den vergangenen Tagen nie gekannte Werte erreicht. Die Lage sei zudem unverändert ernst. Daher würden die Beamtinnen und Beamten ihre Maßnahmen intensivieren, um die Einhaltung der geltenden Corona-Vorgaben wie 3G- und/oder 2G-Regelungen zu überwachen.

Im Rahmen der Amtshilfe im Auftrag und in enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern und den Kreisverwaltungsbehörden vor Ort würden die Beamtinnen und Beamten daher in der nächsten Zeit verstärkt die Einhaltung der Bestimmungen kontrollieren, unter anderem in folgenden Bereichen:

der Gastronomie ,

, in Diskotheken,

bei Sport- und Kulturveranstaltungen sowie

bei Fitnesscentern.

Die Schwerpunkte würden sich dabei nach den örtlichen Gegebenheiten und Infektions-Hotspots richten. Die Polizei will im gesamten Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West die Einhaltung der bestehenden Regelungen überwachen. Die Kontrollen aber sollen weiterhin unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der Verhältnismäßigkeit stattfinden. Die klare Zielrichtung sei aber, die Infektionsgefahren für die Bürgerinnen und Bürger so weit als möglich zu minimieren. (AZ)