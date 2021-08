Streiks bei der Bahn: So stark ist der Zugverkehr rund um Ulm betroffen

Plus Der Bahn-Streik trifft auch den Zugverkehr in der Region rund um Ulm und Neu-Ulm sehr stark. Eine Sprecherin gibt Tipps, wie Reisende vorzugehen haben.

Bahnreisende und Pendler müssen sich auf zwei harte Tage einstellen. Ein Streik der Lokführergewerkschaft GDL legt seit dem frühen Mittwochmorgen einen Großteil des Personenverkehrs der Deutschen Bahn lahm. Auch die Region rund um Ulm und Neu-Ulm ist stark betroffen.