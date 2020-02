26.02.2020

Regionales Handwerk wächst weiter

Diese Betriebe werden besonders oft gegründet

Zum Ende des vergangenen Jahres zählt die Handwerkskammer Ulm 19424 Betriebe zwischen Jagst und Bodensee. Das sind 327 Handwerksbetriebe mehr als im Vorjahr und entspricht einem Zuwachs um 1,7 Prozent. Damit entwickeln sich die Zahlen im Kammergebiet erneut positiv, auch in den zulassungspflichtigen Handwerken. „Ob E-Bike oder smart home - mehr Betriebe führen dazu, dass mehr innovative Gedanken in der Wirklichkeit umgesetzt werden. Deshalb zeigen diese Zahlen, wie Trends und politische Entscheidungen sich auf unsere Wirtschaftsstruktur auswirken“, sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Das sei eine gute Nachricht für die Verbraucher. Denn so erhöhe sich die Lebensqualität. Und Kommunen sollten sich freuen, wenn in ihren Gebieten Bäcker, Metzger, Elektriker oder Heizungsbauer ihre Bevölkerung versorgen.

Der erneute moderate Anstieg der Handwerksbetriebszahlen zeigt sich in allen Regionen des Kammergebietes. Im Stadtkreis Ulm liegt der Zuwachs bei 2,7 Prozent, im Landkreis Heidenheim und Ostalbkreis jeweils bei 1,8 Prozent.

Der Zuwachs wird in allen Kreisen wesentlich von den zulassungsfreien Handwerken getragen, wie zum Beispiel von unterm Strich 61 Gebäudereinigern (plus elf Prozent) oder 14 Behälter- und Apparatebauern (plus 28 Prozent). Aber auch die zulassungspflichtigen Gewerke nehmen im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zu: unterm Strich sieben Zweiradmechaniker (plus neun Prozent), fünf Kälteanlagenbauer (plus elf Prozent) oder 17 hinzugekommene Friseure (plus ein Prozent).

Dass auch die meisterpflichtigen Gewerke zunehmen, ist eine Besonderheit im Gebiet der Handwerkskammer Ulm. Die Zahlen in Baden-Württemberg sind in diesen Gewerken tendenziell rückläufig. „Ein Handwerker ist mit seiner dualen Ausbildung flexibel einsetzbar. Die Berufe entwickeln sich weiter - und mit Ihnen modernisieren sich die Betriebe“, betont Mehlich.

Die Nachfrage nach kompetenten Fachkräften werde in vielen Handwerksberufen auch künftig steigen. Digitalisierung, Klimaschutz und die Mobilitäts- und Energiewende sind aktuell die maßgeblichen Konjunkturtreiber für viele Gewerke. „Handwerksberufe verändern sich immer - über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Sie passen sich der Dynamik der Zeit an und entwickeln sich. Und mit den Berufen entwickeln sich die Beschäftigten selbst lebenslang weiter, wenn Sie sich fortbilden“, sagt Mehlich. Das Handwerk erkenne das Potenzial und wolle die Vorteile für sich und seine Beschäftigten nutzen. So kann das Handwerk weiterhin Rückgrat der regionalen Wirtschaft und wichtiger Arbeitgeber vor Ort in den Regionen sein. (az)

