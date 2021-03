vor 33 Min.

"Reibung und neue Ideen": Vh Ulm startet mit Diskussionen ins neue Semester

Plus Die Ulmer Volkshochschule eröffnet ihr Semester digital und steigt gleich tief in ihr aktuelles Thema ein. Nicht nur eine renommierte Professorin kommt zu Wort.

Von Stefan Kümmritz

Die Semestereröffnung bei der Volkshochschule (Vh) Ulm ging wegen des durch die Corona-Pandemie bedingten Lockdowns ganz anders über die Bühne als je zuvor. Kein Gast konnte ins Einsteinhaus am Kornhausplatz, die Eröffnung wurde digital per Videoplattform Zoom gefeiert. Wobei eigentlich nicht wirklich gefeiert wurde, auch wenn Vh-Leiter Christoph Hantel ein Getränk zum symbolischen Anstoßen bereit hielt. Es wurde viel referiert und diskutiert, außerdem gab es zwischendrin unter Leitung von Manu Stahl vorwiegend ruhige, experimentelle Musik. Das Sommersemester widmet sich der Politik, genauer gesagt der Demokratie, und so stand auch der Eröffnungsabend unter dem Motto „Mut zum Streit – Wie Demokratie lebendig bleibt“.

Christoph Hantel erinnerte in seiner Einführung an die Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, Sophie Scholl, die im Mai ihren 100. Geburtstag hätte, sowie ihre Schwester Inge Scholl, die am 24. April 1946, also vor knapp 75 Jahren, die Vh Ulm gründete. Damals habe es noch nicht die modernen Kommunikationsmittel von heute gegeben. „Wir entscheiden, was wir anschalten“, sagte Hantel, also welcher Medien sich die Menschen heute bedienten. Das Semesterthema „Demokratie und Streit“ sei ein wichtiges, denn man müsse auch anderen Menschen „eine eigene Meinung zumuten und diese respektieren.“ Man müsse ebenso zuhören wie die eigene Position vertreten. „Da geht es dann nicht wie in der Kuschelecke zu. Es entsteht Reibung und es kommen neue Ideen auf.“

Semesterthema "Demokratie und Streit" bei der Vh Ulm

Über „Mut zum Streit“ referierte dann den vielen zugeschalteten Teilnehmern gegenüber, unter ihnen auch Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann, das geschäftsführende Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung Nicole Deitelhoff, sehr ausführlich.

„Die Menschen haben gegenwärtig den Eindruck, dass die Demokratie zu zerbrechen droht“, lautete ihre Eingangsthese. Dem müsse entgegengewirkt werden. Zum Beispiel durch Auseinandersetzungen. „Die Demokratie lebt vom Streit“, ist sich die Professorin sicher. „Wir müssen ihn zulassen und aktiv fördern.“ Dabei müsse die Basis mitarbeiten. „Wenn sie schwächer wird, erlahmen auch die Erneuerungen der Demokratie.“ Um Erneuerungen zu ermöglichen, bedürfe es des Streits. „Gute Argumente“, so Deitelhoff, „müssen erst gebildet werden. Die entstehen in der Auseinandersetzung, im Streit.“ Es gebe natürlich auch zerstörerische Formen der Auseinandersetzung, bei denen Gegner zu Feinden würden. Generell gehe es schließlich bei allem um den „Konflikt zwischen Arbeit und Kapital“.

Nicole Deitelhoff betonte, dass eine Streitkultur vermittelt werden müsse, so dass man im Streit ohne Demütigung bestehen könne. „Dabei“, so die Professorin, „brauchen wir Sicherheit, zum Beispiel die Sicherheit, ernst genommen zu werden. Wir müssen auch Grenzen setzen.“ In einem Zwiegespräch mit Moderatorin Dagmar Wirtz sagte Deitelhoff: „Wir müssen die Dinge diskutieren und am Ende entscheiden. Die äußere Grenze beim Streit wird zum Beispiel durch Beleidigungen überschritten, die innere Grenze muss jeder für sich selbst ziehen.“ Ganz wichtig sei aber, dass der Streit stattfinde, damit die Demokratie lebendig bleibt.

"Mut zum Streit": Viele Diskussionen beim Semesterauftakt der Vh Ulm

Im Anschluss wurden die Teilnehmer am Eröffnungsabend in kleine Gruppen eingeteilt. Mehrere von ihnen sollten Argumente für den Streit erarbeiten nach der Devise: „Reibung erzeugt Wärme. Wir brauchen Pluralismus und Auseinandersetzung für den Erhalt der Demokratie.“ Die anderen sammelten Argumente gegen den Streit nach der Vorgabe: „Streit spaltet die Gesellschaft. Wir brauchen mehr Konsens und Zusammenhalt für den Erhalt der Demokratie.“ Die Ergebnisse wurden dann vorgetragen und auch via Chat lebhaft diskutiert, wobei klar wurde, wie anregend und weiterbringend ein Streit in der Regel ist. Wichtig sei: Streiten muss man lernen und üben.

Zum Thema Demokratie gibt es im neuen Semester auch mehrere Kurse und Vorträge, so zum Beispiel die Online-Veranstaltung am 16. März um 20 Uhr „Verschwörungstheorien - Gefahr für die Demokratie?“, am 13. April um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung „Gefährdete Demokratie“ oder am 8. Juni um 20 Uhr „Demokratische Bildung?“ im Club Orange des Einstein-Hauses.

