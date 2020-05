vor 33 Min.

Reichsbürger: Razzia auch in Ulm

Durchsuchungen im großen Stil: Ein Objekt in Ulm steht dabei im Fokus der Polizei.

Polizisten durchsuchen seit den Morgenstunden die Wohnungen von 31 mutmaßlichen Reichsbürgern. Im Fokus stehen 25 Wohnobjekte in Baden-Württemberg und Hessen, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilte. Auch ein Objekt in Ulm war dabei. Bei den Beschuldigten handele es sich um Führungsmitglieder und Angehörige der Reichsbürgerorganisationen „Republik Baden“ und „Freier Volksstaat Württemberg“ sowie ihrer Dachorganisation „Staatenbund Deutsches Reich“.

Die Staatsanwaltschaften Stuttgart und Karlsruhe werfen ihnen den Angaben nach unter anderem gewerbsmäßige Urkundenfälschung und Sachbeschädigung vor. Die Verdächtigen sollen etwa Reisepässe, Führerscheine und Staatsangehörigkeitsurkunden gefälscht und hergestellt haben. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, massenhaft Faxnachrichten mit staatsleugnerischen Inhalten an verschiedene Behörden versandt zu haben.

Durchsuchungen finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeipräsidien Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Offenburg, Pforzheim, Reutlingen und Ulm statt. Auch ein Spezialeinsatzkommando sei im Einsatz. Die Razzien dauerten am Morgen noch an.

Was sind Reichsbürger?

„Reichsbürger“ sind Menschen, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnen und die alle Institutionen des Staates nicht anerkennen, also zum Beispiel auch nicht die Polizei oder andere Behörden. Sie lehnen die Legitimität und Souveränität der Bundesrepublik Deutschland sowie deren bestehender Rechtsordnung grundsätzlich ab. (dpa)

Themen folgen