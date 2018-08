00:34 Uhr

Reif fürs Museum

Der ehemalige Einsatzleitbus des Kreises hat in Waldkraiburg eine neue Heimat

38 Jahre nach der Erstzulassung wurde der ehemalige Einsatzleitbus der Feuerwehren im Landkreis Neu-Ulm nun außer Dienst gestellt und an das „Feuerwehrmuseum Bayern“ in Waldkraiburg übergeben. Im Jahre 1994 war das Fahrzeug, ein „Kässbohrer-Setra S 208 HM“, unter dem damaligen Kreisbrandrat Walter Bestle gebraucht vom Hersteller in Ulm gekauft worden.

50 Firmen aus dem Landkreis hatten damals Spenden in Höhe von 35000 D-Mark zur Verfügung gestellt; der Landkreis übernahm den Rest und stellte dazu 100000 DM für den Ausbau zur Verfügung. In zweitausend ehrenamtlichen Arbeitsstunden hatten Feuerwehrleute den ehemaligen Reisebus zu einem Einsatzleitwagen umgebaut. Hinter der Fahrerkabine befinden sich ein Funkraum mit zwei Arbeitsplätzen, ein Besprechungs- und ein Technikraum. Der Bus kam bei Großereignissen vielfach zum Einsatz und war bei der Feuerwehr Senden stationiert.

Der Besprechungsraum diente der Einsatzleitung für Lagekonferenzen oder auch als Raum zur Betreuung von Personen. Im vergangenen Jahr wurde der Bus nach insgesamt 538000 Fahrkilometern ausgemustert und durch einen neuen Einsatzleitwagen mit Funkraum und einen „Abrollbehälter Besprechung“ ersetzt.

Der frühere Bus mit der Bezeichnung ELW 2 wurde nun von Mitgliedern der „Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung“ ins Bayerische Feuerwehrmuseum nach Waldkraiburg gebracht und dort an den Vorsitzenden des Trägervereins und den Kurator übergeben. Der freute sich über das in seiner Art mit Eigenaufbau sehr seltene Fahrzeug und sagte zu, einen besonderen Platz im Museum dafür bereitzustellen. (az)

Themen Folgen