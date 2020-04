08:00 Uhr

Reisebüro Honold schließt wegen Corona: "Wir haben zu hohe Kosten, um diese Krise auszusitzen"

Nach mehr als 50 Jahren wird das größte Reisebüro in Neu-Ulm zum Jahresende schließen. Der Grund ist allein die Corona-Krise.

Das in den frühen 1960er-Jahren gegründete Reisebüro Honold mit Geschäftsstellen in Neu-Ulm und Ulm wird im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zum Jahresende schließen. „Die Corona-Krise hat uns voll getroffen. Die hohen laufenden Kosten ohne jeden Umsatz zwingen uns zu diesem Schritt“, teilte Geschäftsführer Wolfgang Brauchle am Freitagnachmittag mit.

Bestehende Buchungen werden bis zum Jahresende garantiert

Zuvor sei die rund 40-köpfige Belegschaft informiert worden. Zwar verlören alle Beschäftigten im Rahmen regulärer Kündigungen ihre Arbeitsplätze, könnten aber abhängig von der Betriebszugehörigkeit bis dahin im Unternehmen verbleiben. Dies ermögliche den vielfach langjährigen Mitarbeitern eine gewisse Planungssicherheit, mehr Zeit und eine faire Chance zu einer Neuorientierung. Zugleich sollen damit sämtliche Dienstleistungen des Reisebüros bis Ende Juni gewährleistet bleiben. Die Abwicklung für bestehende Buchungen werde bis zum Jahresende garantiert.

"Wir haben zu hohe Kosten, um diese Krise auszusitzen"

„Wir haben diese Entscheidung schweren Herzens getroffen“, so Brauchle, der seit mehr als 30 Jahren Geschäftsführer ist. „Die Gesellschafter haben alle denkbaren Lösungsmöglichkeiten intensiv erörtert und abgewogen, letztlich jedoch keine Alternative gesehen.“ Der auf unbestimmte Zeit fehlende Umsatz sowie ein zu erwartendes verändertes Reiseverhalten stellten für das Reisebüro keine tragbare Geschäftsgrundlage dar. Es bleibe kein Spielraum für eine strategische Neuausrichtung: „Als großes Reisebüro haben wir deutlich zu hohe Kosten, um diese Krise auszusitzen.“

Honold ist das größte und älteste Reisebüro in der Region

Das Reisebüro Honold sei sehr zuversichtlich in die Reisesaison gestartet und hatte für das Jahr 2020 bereits viele Buchungen. Deren Abwicklung gestalte sich jetzt sehr kostenintensiv und verursache nicht unerhebliche Verluste. Das Unternehmen gilt nicht nur als größtes Reisebüro der Region, sondern auch als eines der ältesten. Zu den Kunden zählen Privatreisende und viele Firmen, darunter zahlreiche renommierte Unternehmen. (az)

