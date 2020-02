23:54 Uhr

Reisebus kippt auf B10 bei Ulm um - acht Menschen leicht verletzt

Auf der Bundesstraße B10 nördlich von Ulm ist am Donnerstagabend ein Reisebus umgekippt. Er blieb auf der Seite liegen, alle acht Insassen wurden leicht verletzt.

Auf der B10 nördlich von Ulm ist es am späten Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit einem Reisebus gekommen. Acht Insassen wurden verletzt.

Das starke Schneetreiben hat auf vielen Straßen in Bayern für Behinderungen gesorgt. Auch in der Region ereignete sich am späten Donnerstagabend ein Unfall.

Starke Orkan-Böe: Reisebus kippt auf der B10 bei Ulm auf die Seite

Auf der Bundesstraße B10 nördlich von Ulm ist nach 22 Uhr ein Reisebus umgekippt. Ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort zufolge war der MAN-Bus mit Augsburger Kennzeichen mit acht Insassen auf dem Weg von Kroatien kommend nach Heilbronn unterwegs.

Er verkehrte gerade auf der B10 nördlich von Ulm in Richtung A8, als plötzlich starke Sturmböen von Westen auf den Bus einwirkten. Der Reisebus wurde davon buchstäblich von der Straße geweht.

Reisebus kippt um: Acht Insassen werden leicht verletzt - 60 Feuerwehrleute vor Ort

Er landete rechts von der Straße auf einem Feldweg und blieb seitlich liegen. Ersten Informationen zufolge wurden dabei alle acht Reisenden leicht verletzt.

Zur Sicherung der Unfallstelle waren am Donnerstagabend 60 Feuerwehrleute im Einsatz, zudem wurden die Verletzten von zwei Notärzten und 6 Rettungswagen medizinisch betreut.

Auch das Augsburger Bus-Unternehmen, dessen Reisebus umgekippt war, hatte noch am Abend einen Verantwortlichen nach Ulm geschickt.

Neue Informationen folgen an dieser Stelle, sobald mehr Details bekannt sind. (AZ)

