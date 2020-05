Reiterhof Oberelchingen: Wann kann Peggy wieder galoppieren?

Plus Die Einschränkungen bereiten dem Reiterhof Oberelchingen Sorgen. Es geht ums Geld, aber auch um das Wohl der Tiere.

Peggy ist 20 Jahre alt und war nie krank. Viele ihrer Reitschülerinnen und -schüler lieben Peggy, erzählt Steffi Meinecke. Peggy ist ein Reitpony, das Steffi und Bernd Meinecke kauften, als das Tier vier Jahre alt war, und das vielen jungen Reitern in den vergangenen 16 Jahren ans Herz gewachsen ist. Peggy zählt zu jenen Pferden, um die sich Steffi Meinecke jetzt besonders sorgt.

Wegen der Corona-Epidemie ist die Reitanlage Oberelchingen derzeit geschlossen

Das Pferd ist besonders für Förderstunden geeignet und kann viel, braucht aber gerade aufgrund seines Alters unbedingt seine tägliche Bewegung. Wegen der Corona-Epidemie ist die Reitanlage Oberelchingen, auf der Peggy lebt, geschlossen. Die Pferde der Anlage sind im Zwangsurlaub, verlieren Muskelmasse – und es wird lange dauern, bis die wieder aufgebaut ist. „Das ist wie bei einem Menschen, der krank im Bett lag, der muss auch langsam wieder anfangen und kann nicht sofort von null auf hundert Leistung bringen“, sagt Steffi Meinecke.

Bei jüngeren Pferden wird der Aufbau wieder gelingen, wenn denn eines Tages wieder ein Reitbetrieb erlaubt sein wird, ist Steffi Meinecke überzeugt. Bei den älteren Pferden kann das schwierig werden. Aber wann überhaupt wird Reiten für ihre 150 Schülerinnen und Schüler wieder möglich sein, die ihre Reitstunden sehr vermissen? Steffi Meinecke ist ratlos.

Reitlehrer und Reitschüler könnten Schutzmasken tragen

Beim Reiten in der Halle wäre der vorgeschriebene Mindestabstand auf jeden Fall eingehalten, die Pferde laufen in mindestens vier Metern Distanz voneinander im Schulbetrieb. „Aber es gibt Situationen, da ist der Mindestabstand nicht einhaltbar. Weil man Siebenjährigen, die mit dem Reiten anfangen, aufs Pferd helfen muss. Die schaffen das nicht alleine“, sagt Meinecke. Gern wäre sie zu einer Regelung bereit, dass Reitlehrer und Reitschüler Schutzmasken tragen, wenn denn eine Öffnung des Reitbetriebs wieder möglich werden sollte.

Im Oberelchinger Reitstall gibt es eingestellte Pferde von privaten Besitzern, die ihre monatlichen Kosten weiter bezahlen und die Steffi Meinecke für ihr vorbildliches Verhalten lobt. „Die Abstandsregeln werden im Hof und im Stall sehr gut eingehalten, das klappt prima.“ Die Mehrzahl der in der Reitanlage lebenden Pferde aber sind Schulpferde, und die brauchen ihr Futter, den Tierarzt, den Hufschmied, obwohl kein Uunterricht stattfinden kann. Auch die Versicherungen müssen weiter bezahlt werden und die Beschäftigten, die die Tiere putzen und füttern. Etwa um die 15 Euro pro Tier und Tag dürften so auflaufen, schätzt Steffi Meinecke. Sie ist dankbar, dass manche Eltern die Beiträge für die Reitstunden weiterbezahlen, obwohl kein Unterricht stattfinden kann – damit die Pferde weiter versorgt werden können.

Manchen Pferden ist inzwischen "fürchterlich langweilig"

Die Pferde selbst reagieren recht unterschiedlich auf den eingestellten Betrieb: Bei manchen sei es so, dass sie sich zuerst nach der epidemiebedingten Schließung wie im Urlaub gefühlt hätten und die Zeiten bei schönem Wetter auf der Koppel genossen haben. „Aber inzwischen ist ihnen fürchterlich langweilig.“ Es gebe aber wie bei den Menschen auch die eher faulen Charaktere, denen die Untätigkeit ganz recht ist. Für das Ehepaar Meinecke aber stellen sich Fragen, die in den Köpfen der Pferde nicht stattfinden. „Aktuell halten wir es finanziell noch aus“, sagt Steffi Meinecke. „Aber wie lange wir es aushalten? Auf Dauer nicht.“ Zumal man befürchten müsse, dass großzügige Eltern ihre freiwilligen Zahlungen einstellen werden, sollten sie durch Kurzarbeit oder fehlende Einkünfte in ihrer Selbstständigkeit ebenfalls in Probleme kommen. Was das Ehepaar Meinecke nicht versteht: „Wir haben einen Antrag ans Land Bayern gestellt auf Corona-Soforthilfe. Aber bis heute kam nicht einmal eine Antwort.“

"Das kann das Ende des Reitsports bedeuten"

Und eine andere Sorge treibt beide um: „Wenn die Ansteckungsgefahr bleibt, wenn Corona nicht besiegt werden kann, wenn die soziale Distanz aufrecht erhalten bleiben muss über lange Zeit, dann kann das das Ende des Reitsports bedeuten. Weil der Abstand bei Anfängern nicht einhaltbar ist. Ältere Schüler, die allein aufs Pferd kommen und die die Pferde allein lenken können – das geht gut mit den Abstandsregeln.“ Sie fürchte aber um den Nachwuchs, sagt Betreiberin Steffi Meinecke. Denn Anfänger brauchen Hilfe und müssen geführt werden. „Wie es da weitergeht, das wissen wir nicht.“

