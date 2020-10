vor 32 Min.

Rekord zum Semesterstart an der HNU

Erstmals mehr als 4000 Studierende

882 neue Studierende haben im Oktober an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) angefangen. An den drei Fakultäten sind nun insgesamt 4150 Personen eingeschrieben. Damit knackt die HNU im Wintersemester erstmals die Grenze 4000 Studierenden.

„Wir freuen uns sehr über die hohe Anzahl an immatrikulierten Studierenden und insbesondere auch über das rege Interesse an unseren neuen Studiengängen Game-Produktion und Management, Physician Assistant und Wirtschaftspsychologie“, sagte Professor Uta M. Feser, Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm. „Nach der im Sommersemester durch die Pandemie ausgelösten spontanen Umstellung von Präsenz- auf Onlinelehre ist die HNU nun gut auf das kommende Flexi-Semester vorbereitet.“

Das Wintersemester 2020/21, das für die HNU-Studiengänge am 5. Oktober begann, und für die Kooperationsstudiengänge mit der Technischen Hochschule Ulm am 12. Oktober, wird als HNU-Flexi-Semester unter dem Motto „mit Sicherheit flexibel“ angeboten. Die Professorinnen und Professoren vermitteln ihre Lehrinhalte mittels einer Kombination aus Präsenzformaten und digitalen Angeboten. Je nach aktuellem Infektionsgeschehen setzt die HNU grundsätzlich auf einen möglichst hohen Anteil an Online-Lehre. Die ersten und zweiten Semester sowie die Labor- und Praxisveranstaltungen werden bei Präsenzveranstaltungen priorisiert. Soweit die bestehenden Rahmenbedingungen es zulassen, kommen Lehrende und Studierende vor allem in Seminaren und Übungen in Kleingruppen an die HNU. Für die digitale Lehre an der HNU wird die Lernplattform Moodle in allen Lehrveranstaltungen genutzt. Videokonferenz-Tools sind für Online-Vorlesungen und Gruppenkommunikation im Einsatz.

Anstelle der sonst durch die Studierendenvertretung organisierten Orientierungsphase (O-Phase) wurde das Mentoring-Programm „100 helfende Hände“ zu einer wichtigen Säule des Studienstarts. In kleinen Gruppen und geleitet von Studierenden aus höheren Semestern lernen die Studienanfänger sich untereinander, die HNU und die Region kennen. (az)