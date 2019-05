vor 3 Min.

Rekordverdächtige Zahlen beim Gauschießen

Bei der Veranstaltung, die an zwei Orten ausgetragen wird, ist die Beteiligung so hoch wie lange nicht mehr. Beim Luftpistolenkönig gibt es eine Überraschung.

Von Armin Schmid

Ein neues Konzept hat beim 88. Gauschießen des Rothtal-Schützengaus eine sehr gute Bilanz mit rekordverdächtigen Zahlen ermöglicht. Der Gauschützenmeister Karl-Heinz Schittenhelm betonte, dass mehr als 300 Teilnehmer eine mehr als positive Teilnehmerzahl darstellen. Zudem haben sich 24 der 26 Gauvereine am Schießwettbewerb beteiligt. Auch dies habe es lange nicht mehr gegeben. Mit ursächlich hierfür ist der Umstand, dass das Gauschießen in diesem Jahr gleich an zwei Orten ausgetragen wurde. Die Luftgewehrschützen traten beim SV Oberhausen an die Schießstände, die Luftpistolenschützen ermittelten ihre Besten beim SV Wallenhausen.

Von einer großen Schützenfamilie des Rothtalgaus sprach der Gauschützenmeister auch bei der Siegerehrung in den voll besetzten Bürgerstuben in Wallenhausen. Rekordzahlen konnten zudem bei den Wettkämpfen selbst festgestellt werden. Sportleiter Bernd Haberes bekräftigte, dass noch nie so viele Auflageschützen teilgenommen hätten und dass auch die Schar der Luftpistolenschützen immer weiter anwachse.

Gute Stimmung und reibungsloser Ablauf

Eine ruhige Hand und ein sicheres Auge bewies Daniel Merk von SV Ober-/Unterreichenbach, der sich mit einem beachtlichen 2,8-Teiler den Titel des Gauschützenkönigs sicherte. Auf den weiteren Plätzen folgten Alfred Gerstlauer (Hubertus Schießen) und Gabriela Gunzenhauser (Kadeltshofen). Eine Überraschung gab es bei den Luftpistolenschützen. Den ersten Platz in der Ergebnistabelle und damit den Titel des Gauschützenkönigs sicherte sich Gauschützenmeister Karl-Heinz Schittenhelm (SV Adler Hittistetten-Witzighausen) persönlich. Mit einem 22,2-Teiler lag er vor Bruno Ritter (Wallenhausen) und Umut Arabul (Wullenstetten).

Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt freute sich über die gute Stimmung und den hohen kameradschaftlichen Stellenwert des Gauschießens und bedankte sich bei den Schützenvereinen aus Oberhausen und Wallenhausen für die gute und reibungslos verlaufene Organisation des Schießwettbewerbs.

Beim Mannschaftswettbewerb der Luftgewehrschützen standen die Sportschützen aus Obenhausen ganz oben auf dem Siegerpodest. Andre Sauter, Martina Pöhlmann, Martina Neumeyer, Christian Schläger und Walter Schultheiß sicherten sich mit 1906 Ringen den Siegerpokal. Dahinter folgten der SV Attenhofen (1883) und der SV Ober-Unterreichenbach (1879). Bei den Luftpistolenschützen ging der Mannschaftstitel an Hubertus Wullenstetten. Kilian Koch, Umut Arabul und Ulrich Wiedemann siegten mit 1116 Ringen vor dem SV Attenhofen (1094) und der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Weißenhorn (1073).

